Požareport s fiktivnimi računi do denarja za urejanje vodotokov?

Dokument, ki so ga neuradno pridobili na Dnevniku, naj bi razkrival, da so vsaj štiri gospodarske družbe v zameno za pridobitev koncesij za urejanje vodotokov prek lastniško povezanih družb financirale medije, povezane s člani ali simpatizerji stranke SDS.

Komisija pod vodstvom Mojce Šetinc Pašek je med drugim ugotavljala tudi finančne prilive na račun podjetja Lanaka Media, ki izdaja spletni portal Požareport.

Podjetju Lanaka Media, ki je v lastni hčerke Bojana Požarja Maše Kavtičnik, so gradbena podjetja Nivo Eko, NGN Eko in Eko Nivo Gradnje med letoma 2020 in 2021 v več transakcijah nakazala 63 tisoč evrov, poroča Reporter.

Podjetja, katerih predhodnik je celjsko gradbeno podjetje Nivo, se med drugim ukvarjajo tudi s protipoplavno zaščito.

Podjetja so se potegovala za koncesije za urejanje vodotokov, ki jih je podeljevalo takratno okoljsko ministrstvo. Koncesijo so med drugim dobile družba Nivo Eko za urejanje območja Savinje in zgornje Save, družba Hidrotehnik za urejanje srednje Save in Soče, z njo lastniško povezana družba VGP Novo mesto za urejanje območja spodnje Save in družba Pomgrad VGP za urejanje območja Mure.

Skupna vrednost koncesij naj bi znašala okoli 35 milijonov evrov, še poroča časnik. Komisija je prepričana, da so podjetja do milijonov prišla prav s financiranjem medijev iz sfere SDS, ki so denar začeli prejemati slabe štiri mesece po podpisu koncesij.

"Glavna ugotovitev vsega, kar smo na komisiji počeli v letu dni in nekaj mesecih, je, da obstaja zelo skrbno izdelan obvodni model financiranja določene politične stranke," je na novinarski konferenci prejšnji torek poudarila Šetinc Paškova. Za Dnevnik je nato potrdila, da "so določena gradbena podjetja očitno za to, da so dobila koncesijo, sklepala oglaševalske pogodbe s podjetji, ki so v lasti stranke SDS ali vidnih članov SDS in se ukvarjajo z izdajanjem medijev."

Kot poroča Reporter, so podjetja Nova obzorja, ki izdaja tednik Demokracija, ki je v delni lasti stranke SDS, Nova hiša, ki izdaja spletni portal Nova24, in Nova24TV, ki oddaja istoimenski televizijski program, ter Lanaka Media – izdajatelj spletnega portala pozareport.si – od marca 2020 do novembra 2021 od koncesionarjev ali z njimi povezanih podjetij prejela skoraj 400 tisoč evrov za oglaševanje. Več kot polovico, in sicer 226 tisoč evrov, se je steklo na račun Novih obzorij.

Komisija je sedaj ugotovila, da je vrednost oglaševalskih pogodb med mediji in koncesionarji presegla dejansko vrednost oglasov, ki nato sploh niso bili prikazani. Komisija zato domneva, da je šlo za fiktivne oglaševalske pogodbe.