Tonin: Če bomo v opoziciji, ne bomo radikalni ali razdiralni

Predsednik stranke Nova Slovenija (NSi) Matej Tonin se je v svojem prvem odzivu po volitvah najprej zahvalil volivcem in volivkam ter vsem sodelavcem, ki so jim pomagali "osvojiti medaljo". Dejal je, da bodo trdo delali za to, da bo šlo Sloveniji v prihodnjih letih bolje.

Že pred volitvami je Tonin dejal, da upa, da se bo stranka povzpela na 3. mesto. Rezultati vzporednih volitev, ki jih je opravil Inštitut Mediana, so kazali, da jim bo to tudi uspelo in da bodo prejeli 6,8 odstotka glasov.

Po prešteti večini glasovnic pa so rezultati vzporednih volitev obveljali. Poslanski stolčki se tako nasmihajo osmim kandidatom NSi: Mateju Toninu, Jerneju Vrtovcu, Ivi Dimic, Janezu Ciglerju Kralju, Mojci Gruden, Aleksandru Reberšku, Marku Borisu Andrijaniču in Jožefu Horvatu.

NSi bo tako edina parlamentarna stranka, ki je na volitvah še okrepila svoj položaj v državnem zboru. V prejšnji sestavi parlamenta je NSi namreč imela le sedem poslancev.

'To je veliko zaupanje, ki ga bomo upravičili'

Podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj se je v prvem odzivu zahvalil vsem, ki so oddali glas za NSi. "To je veliko zaupanje, ki ga bomo upravičili," je napovedal. Pozdravil je tudi visoko volilno udeležbo, ki po njegovih besedah daje legitimnost njihovim mandatom.

"Po volitvah bo čas, da se vsi ohladimo in usedemo za isto mizo," je še pozval. V dobro državljanov bodo stranke po njegovem mnenju namreč morale preseči delitve, ki so v zadnjem času eskalirale, ter najti rešitve za prihodnost in dobro države.

Rezultatov v stranki Nova Slovenije (NSi) tokrat niso pričakali na sedežu stranke, pač pa so se zbrali v svoji volilni kavarni, ki so jo marca odprli v središču Ljubljane, na Slovenski cesti. Ob zaprtju volišč so bili tam Cigler Kralj in nekateri strankini kandidati za poslance ter strankin podmladek. Predsednik stranke Tonin in preostalo vodstvo stranke naj bi se jim v volilni kavarni pridružili okoli 21. ure.