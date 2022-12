Tonin leve vlade označil za nesposobne. 'Vodile so jih instant stranke novih obrazov'

"Slovenija v prihodnosti potrebuje močno desno sredino, ki zna gospodarsko okrepiti Slovenijo, da bomo ujeli najbolj razvite evropske države," je zapisal Tonin, ki meni, da bi bila le desnica sposobna ustvariti okolje, v katerem se delo splača.

Izpostavil je ključne programske zaveze NSi, med katerimi je izpostavil dostopno javno zdravstvo, zavarovanje državnih meja in skrb za varnost ljudi. "Želimo ohraniti kulturo in narodni značaj Slovencev," utemeljuje strankarske zaveze.

Po njegovem mnenju se na "vsakih volitvah" izkaže, da se ljudje odločajo zgolj proti določeni osebi in ne za program ali vizijo. "Vsake volitve, na katerih se neposredno ali posredno pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne," je še zapisal Tonin in dodal, da je to razlog, zakaj je levi politični pol "zmagoval s popolno vsebinsko praznostjo".

Leve vlade je označil za neoperativne in nesposobne, vodile pa da so jih "instant stranke novih obrazov". Po njegovem mnenju leve vlade v Sloveniji niso uspele narediti večjih reform, čemur prepisuje tudi krivdo, da zaostajamo za ostalimi državami v zahodni Evropi.

Svojo stranko je označil za trdnega in kredibilnega partnerja desnosredinskih vlad. Razočaran pa je, ker po koncu sodelovanja v vladi niso bili deležni partnerskega odnosa ali kolegialne podpore in da ni bilo nič drugače niti po začetku delovanja novega sklica sedanjega državnega zbora.