Trgovina s podpisi: NSi bi lahko podprla SDS pri interpelaciji vlade

"Predsedniku NSi Mateju Toninu in generalnemu sekretarju NSi Robertu Ilcu smo na sestanku sporočili, da bomo v poslanski skupini SDS podpise pod interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko posredovali sočasno ob njihovem posredovanju podpisov vseh poslancev NSi za interpelacijo zoper vlado," so danes sporočili iz SDS. Tako v Novi Sloveniji čakajo le še na odgovor poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki ju pričakujejo do petka.

V NSi, kjer sicer podpore interpelaciji o delu vlade Roberta Goloba ne izključujejo, pa se do predloga še ne morejo opredeliti, saj ga ne poznajo, prav tako čakajo na informacijo o tem, koga bodo v SDS ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici vladi predlagali kot kandidata za novega predsednika vlade.

Odnosi med opozicijskima SDS in NSi so sicer v tem sklicu DZ že nekaj časa zaostreni. Prvak NSi Matej Tonin je med drugim napovedal, da v vladi, ki bi jo vodil prvak SDS Janez Janša, ne bodo več sodelovali. Pripravljeni pa so sodelovati s stranko SDS.

V pismu članstvu po reorganizaciji Golobove vlade pa je Tonin poudaril, da NSi tudi v Golobovi vladi ne bo in bo še naprej neizprosna opozicija. Vabila v Golobovo vlado sicer NSi ni dobila. Hkrati je Tonin še ocenil, da stvari v opoziciji tečejo "po ustaljenem in že videnem scenariju", NSi pa da ostaja pod nenehnimi napadi in neutemeljenimi obtožbami največje opozicijske stranke.