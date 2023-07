UE Ljubljana priznala diskriminacijo, ena od uslužbenk ni več zaposlena

Na Upravni enoti Ljubljana so dan po tem, ko je Zagovornik načela enakosti ugotovil, da sta Maročana, poročenega s Slovenko, med postopki na upravni enoti diskriminirali dve uslužbenki, poudarili, da so skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku dolžni sprejeti prav vsako vlogo.

Dodali so, da je druga uslužbenka, ki ji je bila vloga družinskega člana slovenske državljanke v reševanje dodeljena pozneje, postopala v skladu s takrat veljavnimi usmeritvami ministrstva za notranje zadeve. "Potrdilo o vloženi vlogi je bilo tujcu (družinskemu članu slovenske državljanke) izdano takoj po tem, ko je pristojno ministrstvo upravni enoti posredovalo spremenjene usmeritve v povezavi s preverjanjem zakonitosti vstopa v državo (april 2023)," so dejali.

Ob tem so na ljubljanski upravni enoti zagotovili, da so za vodstvo in vse zaposlene strokovno opravljene storitve za stranke in čim hitrejše ter uspešno reševanje vlog, vezanih na njihove življenjske situacije, "absolutna prioriteta". "Novo vodstvo Upravne enote Ljubljana si bo skupaj z zaposlenimi prizadevalo, da do podobnih situacij v prihodnje ne bi prihajalo," so še dodali.