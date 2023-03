UKC brez javnega razpisa kupil za 82 tisočakov robčkov za razkuževanje

Forenzično revizijo dobavnih verig naše največje bolnišnice je lansko poletje naročil Svet zavoda UKC. Med predlagatelji zunanjega nadzora pa takrat tudi sedanji generalni direktor Marko Jug. Ugotovitve z oznako zaupno po njegovo kažejo možnosti izboljšave nabavnih procesov. Naš vir pa je prepričan, da UKC pri naročanju medicinske opreme in zdravil krši zakonodajo.

"Nam je popolnoma nelogično, kako je možno, da določeno podjetje dobiva izjemno visoke zneske prek evidenčnih naročil. Evidenčna naročila so dejansko namenjena za manjša naročila, se pravi res urgentna naročila, tista naročila, ki v tistem trenutku predstavljajo manjšo vrednost do 40 tisoč evrov," meni naš vir.

Zakon določa, da mora javni zavod dobavo blaga, ki na leto presega vrednost 40 tisoč evrov, izbrati z javnim razpisom. Revizorji pa so odkrili več praks, ki od zakonodaje odstopajo.

Za 82 tisočakov robčkov za razkuževanje

UKC je tako od januarja do oktobra lani pri podjetju Sanolabor v seriji evidenčnih naročil kupil za kar 82 tisočakov robčkov za razkuževanje. O tem so revizorji zapisali naslednje: "Naj izpostavimo, da je mejna vrednost naročila blaga 40.000 evrov, iz česar izhaja, da bi spodnja naročila blaga spadala pod javno naročilo, za katerega je določena uporaba določb ZJN-3."

Po tem, ko je zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan navrgel, da so med zasebnimi dobavitelji tudi zaposleni v UKC: "Tisto, kar smo primarno videli, imamo nekaj indicev, ki na to kažejo, vendar zaradi interesa preiskave in zaupnosti dokumenta vam več o tem ne morem povedati."

Naš vir se je dokopal do podjetja Biokorp v lasti priznanega oftamologa Vladimirja Pfeiferja, vsaj delno zaposlenega v kliničnem centru. Leta 2020 naj bi podjetje z UKC-jem sklenilo za 147 tisočakov evidenčnih naročil, leto pozneje za 203 tisočake. Dokazov, da je tudi to podjetje drobilo, vir nima, prepričan pa je, da gre za konflikt interesov. Podjetje je namreč od leta 2019 z UKC-jem izpeljalo za dva milijona 774 tisoč evrov zdravstvenih poslov.

"Zato nam je pravzaprav nesprejemljivo, kako gospod Jug kot direktor UKC Ljubljana ni sprevidel teh težav in na osnovi tega podal tudi prijave na ustrezne institucije, ki bi morale to raziskovati," se čudi naš vir.

Golob: To je vrh ledene gore

Pripravljamo celovit akcijski načrt za izboljšanje nabavnih procesov, sporočajo z UKC. Na vprašanje, ali se jim zdi sporno, da zaposleni z bolnišnico popoldne sklepajo še zasebne posle, pa so odgovorili, da je v pripravi informacijska rešitev, ki bo zaposlenim omogočala prijavo tveganja za nasprotje interesov. "To je vrh ledene gore," pa je naša razkritja na vrhu koalicije komentiral premier Robert Golob. Zasluge pa je pripisal lastni izbiri kadrov za reševanje zdravstva. "Tisto, kar želim sporočiti, je, da se niti približno ne nameravamo ustaviti pri tem, ampak želimo priti temu do dna, ne samo za nazaj," napoveduje Golob.

Generalni direktor UKC je poročilo revizorjev medtem že predal protikorupcijski komisiji, so še sporočili s kliničnega centra. Dodatno forenzično preiskavo za bolj natančno oceno koruptivnih tveganj pa, da je že prevzelo ministrstvo. "Eno ključnih sporočil revizije je, da gre zelo pogosto za nespoštovanje predpisov, predvsem s področja zakona o javnem naročanju," opozarja Bešič Loredan.

Kateri organi bodo torej še preiskovali dobavne verige naše največje zdravstvene ustanove in v katero smer bo novo vodstvo kliničnega centra spisalo nova pravila, pa bosta minister in generalni direktor sporočila v sredo zjutraj.