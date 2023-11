Prihaja strožje evidentiranje v službi: 'Še več birokracije in kršiteljev'

Če v službo pridemo tri minute čez osmo uro, bo moralo v evidenci pisati do minute natančno in nič drugače, torej ne ob osmih, to je namreč že kršitev. "Natanko čez 10 dni bodo morali evidenco voditi bolj natančno, torej vodenje prihodov in odhodov ter odmor," pove Nina Scortegagna Kavčnik, strokovnjakinja za delovno pravo.

"Skratka en kup nepotrebne birokracije in administracije," pa meni Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager. Marjan Trobiš, predsednik Združenja delodajalcev, pa trdi, da so si s to potezo naredili birokratsko medvedjo uslugo, saj veliko panog pokriva evidentiranje časa in je nekaterim to nemogoče ali zelo težko.

Med slednjimi je denimo delo na terenu. Prvi med delodajalci se sicer že zdaj "štemplja", po novem pa se bo, kot pravi, moral evidentirati tudi na službeni poti kar preko telefona: "V kolikor telefona ne bom imel, bom moral evidentirati svoj delovni čas pismeno. Z našimi zaposlenimi, ki so dosti na terenu, smo se o tem že pogovarjali in so se malo posmehljali ter se niso mogli zadržati določenih komentarjev, o katerih danes ne bi rad govoril."

In kako bo s kosili? Odmori? Vse to bo treba zabeležiti, pa koliko časa je trajal odmor. Če bo delavec odmor izrabil, ga bo moral napisati, če na odmoru ne bo, ga ne sme zabeležiti. "Pri odmoru ni nujno, da bomo vpisovali uro, minuto odhoda na odmor, samo podatek o tem, ali je delavec vzel odmor ali ne in v kakšnem trajanju," pripomni Kavčnikova.

"Kako si bodo svoj delovni čas evidentirali politiki?"

Podjetja se že pripravljajo na nov način dela, a dodatno bodo zdaj obremenjena predvsem manjša, družinska podjetja, svari izvršna direktorica Združenja Manager. Tudi pri sodobnih oblikah dela, denimo od doma, bo treba biti do minute natančen: "Če sem prej kot delodajalec zaupal zaposlenemu, da mu ni treba beležiti vsake zadeve do minute natančno, gremo zdaj v nasprotno smer, ko morajo zaposleni to početi zaradi nadzora države. To se mi zdi zelo zgrešeno. Obenem me zelo zanima, kako si bodo svoj delovni čas evidentirali politiki," še komentira Juvančičeva. Trobiš dodaja, da je po njegovem mnenju zakon napisal nekdo, ki ima o teh stvareh malo pojma.

Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, pa situacijo vidi tako: "Menim, da se bo v praksi ugotovilo, da spremembe niso velike, saj je bilo že sedaj treba vedeti, kdaj je kdo prišel in kdaj je odšel."

Delodajalci lahko evidenco vodijo ročno, na listu papirja ali v programu. Le kršitelji bodo to morali početi elektronsko. "Sistem je tako kompleksen, da bo pravzaprav sam od sebe pripeljal do elektronskega vodenja. Ne predstavljam si, da bi take evidence zaposleni ročno vodili v mapah ali fasciklih," zaključi Juvančičeva.

Nova strožja pravila prinašajo tudi več kršiteljev, še svarijo. Zato delodajalci pričakujejo, da se bodo pravila spremenila, to možnost sicer dopušča ministrstvo. A čez 10 dni bomo kljub temu za zdaj morali v službi natančno pogledati na uro, ministrstvo namreč za prve dni novih pravil napoveduje tudi strožji inšpekcijski nadzor.