V Kamniku proti reorganizaciji urgenc: 'Ko te kača enkrat piči, se bojiš zvite vrvi'

"Podobni poskusi so se že pojavljali, prvič pod Milojko Kolar Celarc leta 2015, potem pod Bešič Loredanom in sedaj nova reorganizacija, ki bi, se bojimo, vzela nujno medicinsko pomoč v Kamniku, ki pokriva 37 tisoč ljudi in skoraj 300 kvadratnih kilometrov. Prisotnost zdravnika, ki je vedno na voljo, je nujna," o razlogih za shod pravi Slapar, ki ga je presenetilo, da na seznamu urgentnih centrov ni Kamnika, zato se bojijo, da se bo stanje zanje poslabšalo.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež pravi ravno nasprotno. "Mi službo nujne medicinske pomoči kepimo. Letos povečujemo sredstva in dodajamo dodatnega člana ekipi," buren odziv v Kamniku pa da je posledica neustrezne interpretacije nove uredbe.

Slapar je ob tem spomnil na besede Kordeža, ki je dejal, da bo sistem boljši, ker bo zdravnik vedno na voljo za urgentno pomoč in ne bo delal v družinski ambulanti. "Pri nas je že sedaj tako. Ta sistem je dober in ga želimo ohraniti," vztraja kamniški župan, ki napoveduje, da bodo tudi v prihodnje opozarjali, če se bo ukinjalo ali omejevalo ta sistem.

Kako bo organizirana nujna medicinska pomoč?

"Sistem še krepimo, zdravnik že deluje v ambulanti in odhaja na teren. Zdaj mora reševalno vozilo čakati, da se mu pridruži zdravnik in odidejo na teren, a s tem izgubljajo minute," pravi Kordež, ki je pojasnil, da bo po novem reševalno vozilo "v roku ene do dveh minut odšlo na teren, kjer bodo nudili prve nujne ukrepe. Zdravnik pa bo z urgentnim vozilom, ki mu dodajamo dodatnega člana, to je diplomiranega zdravstvenika tehnika oziroma medicinsko sestro s specialnim znanji iz nujne medicinske pomoči, odšel na teren, ko bo to zahtevalo stanje pacienta oziroma če bo sočasna aktivacija, se bosta pridružila reševalnemu vozilu."

Slapar je opozoril, da bi se želeli pogovarjati o nadgradnji sistema in zagotovitvi boljšega odzivnega časa preden je bila uredba sprejeta. "Če bo karkoli okrnilo naš sistem, ki je dobro delujoč, se bomo uprli in jasno sporočilo smo podali že danes," pravi kamniški župan, ki mu Kordež zagotavlja, da sistema ne bodo slabili.