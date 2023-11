V Sloveniji okoli 120 volkov: 'Poseg v populacijo je skrajna možnost'

Vlada je po seji odbora za gospodarstvo, na kateri so obravnavali problematiko povečane aktivnosti volkov in zmanjšanje njihove populacije, sporočila, da odvzem volkov iz narave z odstrelom lahko pomeni še pogostejše napade na rejne živali. Poleg tega je volk zavarovana vrsta, zato je po njihovo poseg v populacijo zgolj skrajna možnost. Vlada sicer obljublja, da bodo pregledali in po potrebi popravili cenik in zbirnik za ocenjevanje škode, ki jo povzroča divjad.

icon-expand Pokol živali v Brkinih v začetku novembra. FOTO: Bogdan Drožina "Z odstrelom volkov bi razbili volčje trope, kar trop lahko prisili v še pogostejše napade na rejne živali," na sklepe Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta v zvezi s problematiko povečane aktivnosti volkov na Biosfernem območju Julijske Alpe odgovarjajo na vladi. Ob vse pogostejših napadih na rejne živali kmetije sicer opozarjajo tudi na nizko ocenjeno škodo. Vlada je zato obljubila, da bosta Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pregledali cenik za ocenjevanje škode, ki jih povzroča divjad. Posebno pozornost naj bi namenili prav preveritvi cen drobnice. Ob tem pristojna ministrstva dodajajo, da si bodo "še naprej prizadevala za sobivanje človeka z volkom tudi v obliki sofinanciranja preventivnih ukrepov, z izplačevanjem odškodnine v primeru nastalih škod ter ob izpolnjenih pogojih za odvzem iz narave z odstrelom za odzivnost in hitro izdajanje dovoljenj." 'Poseg v populacijo je skrajna možnost' Na seji odbora za gospodarstvo je vlada sprejela tudi odgovor na vprašanja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede števila volkov v Sloveniji in na pobude za sprejem ustreznih ukrepov za zmanjšanje populacije volka v Sloveniji. Vlada je komisiji odgovorila, da je bilo v Sloveniji v sezoni 2020/2021 okoli 120 volkov oziroma 12 volčjih tropov, od tega deset v južni Sloveniji, dva pa na območju Pokljuke in Jelovice. "Zaznan je bil tudi trop križancev med volkom in domačim psom na območju tromeje Italija-Avstrija-Slovenija. Končno poročilo o oceni številčnosti volka za sezono 2022/2023 bo sicer objavljeno novembra, rezultati pa nakazujejo, da številčnost ostaja primerljiva sezoni 2020/2021," so po seji sporočili iz vlade. Dodali so, da je na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah volk zavarovana vrsta, zato je poseg v populacijo le skrajna možnost, države članice pa da so pri znižanju varstvenega statusa volka omejene. "Slovenska populacija volka je razdeljena med biogeografski regiji Dinaridov in Alp, zato Slovenija trenutno ne more podpreti znižanja varstvenega statusa volka, saj stanje ohranjenosti vrste v navedenih dveh biogeografskih regijah ni enotno oziroma ugodno na območju vseh držav posamezne biogeografske regije." Na Ministrstvu za naravne vire in prostor bodo sicer za izboljšanje upravljanja volka v Alpah obravnavali predloge "za dopolnitev obstoječe Smernice za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom, ki podaja praktična napotila za pripravo vlog, pripravo strokovnih mnenj in dovoljevanje odvzema volkov iz narave z odstrelom skladno s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave." Glede pobude za določitev števila volkov, ki je še primerno za slovenski prostor, vlada odgovarja, da je treba upoštevati, "da je volk teritorialna žival, ki sama vpliva na svojo gostoto oziroma številčnost in preprečuje visoke gostote osebkov na določenem območju".