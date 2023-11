V gore odšel v obrabljenih supergah, postavil bivak in dobil resne ozebline

Gorski reševalci so zjutraj prejeli klic, da se na območju Konjskega sedla nahaja obnemogel, podhlajen in neprimerno opremljen planinec. Kljub mrazu na več kot 2000 metrih nad morjem je stekla reševalna akcija, združena ekipa reševalcev pa je na kraju ugotovila, da se je tuji državljan v gore odpravil že v torek, in to kar v dotrajanih supergah.

"Današnje mrzlo jutro smo prejeli klic premraženega tujega državljana s Konjskega sedla (2.020 m). Stekla je reševalna akcija, aktivirano je bilo društvo GRS Mojstrana in helikopter Slovenske vojske. Ob prihodu združene ekipe GRZS in HNMP je bilo ugotovljeno, da je pohodnik močno podhlajen in z resnimi omrzlinami na nogah," so torkovo reševalno akcijo opisali na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Tuji državljan se je na Konjsko sedlo sicer odpravil že v torek, postavil bivak in tam prenočil. Več kot očitno je zimske razmere podcenjeval, saj so gorski reševalci objavili fotografije pohodnikovih čevljev. V gore, ki jih je že pobelil sneg, se je odpravil v raztrganih športnih supergah z vidno obrabljenim podplatom in v obloženi jakni s kapuco.

Gorski reševalci GRS Mojstrana so ga s pomočjo dežurne ekipe HNMP Brnik in posadke Slovenske vojske s helikopterjem oskrbeli na kraju in ga prepeljali v SB Jesenice, poroča Uprava za reševanje.