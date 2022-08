V ozadju odmevne afere tudi financiranje kulturne elite

Tančico z očitno dolgoletnega dogajanja zdaj odstirajo pričevanja domnevnih žrtev. Te so sicer prostovoljno in ob zavedanju, da gre za tako imenovane GHB zabave, zabave kulturne scene, kjer so bile v igri droge za posilstvo, vseeno tja zahajale. "V Ljubljani so vsi s privolitvijo tam, zato ima tudi Dušan toliko prijateljev in zaščitnikov. Ker je dobavitelj droge vsem," anonimno pravi ena izmed deklet.

Dušan. Ime, ki se ponavlja v zapisih in pričevanjih. S srednjim imenom Josip in priimkom Smodej. Sin upokojenega novomeškega zdravnika. Vodja društva Fotopub, ki mu je med leti 2018 in 2021 strokovna komisija kulturnega ministrstva za projekt Festivalpub iz državne malhe odrinila skoraj 53 tisočakov. Nato je za dva druga razpisa Fotopub prejel še nekaj več kot štiri tisočake. In medtem ko se je v njegove žepe prelival državni denar, so na njegovih zabavah očitno odpirali vrata tudi mladoletnim osebam. Posebej zaželena so bila mladoletna dekleta.

"Jaz sploh še nisem bila na ljubljanski sceni, ko sem že vedela za vse te GHB zabave, da so punce mladoletne, posiljene, tam privezane na radiatorje," razkrije eno izmed deklet. Na enem od odprtih profilov na družbenih omrežjih pa medtem zapis: "Po vrstnem redu sem bil zgrožen, kako si ljudje na zabava ob pomoči nekih starosti in pozicij praktično razdeljujejo kulturni denar ... Občutek, da Slovenija kulturne politike nima, da se tako malo prek prsta, prek vez, poznanstev in spolnih praks 'potala' nek denar nekim brezveznim brdavsom, medtem ko neki hudi modeli do denarja ne morejo."

"Meni je brutalno, da vsi umetniki, ki jih poznam – kao umetnost, okej – nasprotujejo temu, ampak se družijo z njim vsak vikend. Zakaj, zaradi ugleda, drog, punc?! Ne vem, ne razumem," se sprašuje dekle.