V Sloveniji peto leto zapored zabeležili negativen naravni prirastek

Od skupno 18.984 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v tretjem četrtletju lani, in sicer 5261. To je bilo tudi edino četrtletje s pozitivnim naravnim prirastom; rodilo se je namreč 421 prebivalcev več, kot jih je umrlo, so navedli.

Umrlo je 23.261 prebivalcev, od tega največ v zadnjem lanskem četrtletju, ko je bil naravni prirastek najizrazitejše negativen. V tem četrtletju je umrlo 6721 ljudi, najmanj pa jih je umrlo v tretjem četrtletju lani, in sicer 4840 prebivalcev.