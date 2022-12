Višje predele Slovenije prekrila snežna odeja

Precej bolj zimsko kot po nižinah je v krajih nad okoli 700 metrov nadmorske višine, kjer je snežilo že v preteklih dneh. Na območju Pohorja je v zadnjih 48 urah lokalno zapadlo več kot 20 centimetrov snega. Ob okrepljenem severovzhodnem vetru in temperaturah pod ničlo so v četrtek ponekod nastajali tudi več kot polmetrski snežni zameti.

Tudi v naslednjih desetih dneh se bomo nahajali na meji med toplo in hladno zračno maso, kar pomeni, da se bo nadaljevalo oblačno vreme s pogostimi padavinami. Nov pas padavin nas bo od juga dosegel že v soboto dopoldne, ko bo sneg po nižinah začel prehajati v dež. Ker pa se bodo najprej ogreli višji sloji ozračja, bosta jutri v krajih med 500 in 1000 metrov nadmorske višine predvsem na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem nastajala poledica in žled. Na srečo količina dežja ne bo velika, tako da večjih nevšečnosti vseeno ni pričakovati.

V nedeljo se bodo še pojavljale občasne padavine. Na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo verjetno dovolj hladno, da bo snežilo do dolin. Drugod bo meja sneženja občutno višje, in sicer na nadmorski višini med 1500 in 1800 metri. Podobno vreme bomo imeli tudi v prihodnjem tednu.ž