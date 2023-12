'Vozimo avtobuse z okvarjenimi zavorami, na armaturni plošči gorijo luči'

"V mesecu februarju sem dobil vozilo, ki je bilo brez zavor in si moral predvidevati toliko naprej, da si pravi čas začel zavirati. Upal si, da boš lahko ustavil, na trenutke je pedal padel čisto do konca, ni bilo prijetno," o stanju vozila pojasnjuje sogovornik, ki želi ostati anonimen. Pri Nomagu je zaposlen od lanskega decembra. Sporen dogodek, ki ga opisuje, ni osamljen primer. "Imel sem avtobus, kjer ni delala ventilacija in se je vse skupaj rosilo, imel sem prometno nesrečo. Sam sicer nisem bil kriv, me je voznica spregledala in je zapeljala pred avtobus, ampak v kolikor bi jaz v desnem ogledalu kaj videl, bi mogoče lahko to preprečil."

"Ne vprašajo se, ali je to vozilo dejansko brezhibno. Naredijo preventivni pregled sicer, a kasneje, ko dobiš vozilo v roke, se pokaže, da to ni to, da so še vedno okvare. Recimo 15. 2. je bil opravljen preventivni pregled, 17. 2. si se usedel v avtobus in je pisalo, da je obraba zavornih oblog. Kar je nemogoče. Edino, če bi tisti dan 100-krat šel na Vršič gor in dol," neustrezne pogoje opisuje predsednica sindikalne enote voznikov avtobusov Emanuela Škalonja, sicer tudi sama voznica.