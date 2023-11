Začelo se je sojenje Roku Snežiču zaradi očitkov o oškodovanju upnikov

Tožilstvo je prepričano, da je bila omenjena posojilna pogodba fiktivna, z njenim poplačilom pa je bila oškodovana Finančna uprava RS (Furs), saj naj bi ga njegova babica prehitela in pred njim vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja.

Da sta njegova stara starša zagotovo lahko razpolagala s tako veliko količino gotovine, ki jo je babica po smrti moža hranila kar doma, je utemeljeval z njunimi prihranki od dobro plačanih služb, dedek naj bi služil tudi kot cenilec in izvedenec za gozdove, pred tem je podedoval večje površine gozdov in se ukvarjal z borznimi posli.

V zagovoru in tudi na vprašanja tožilca je povedal, da mu je babica denar posodila doma, skupaj sta pogodbo overila, kar lahko potrdijo tudi priče, med drugim njegova starša, stric in nekdanja žena.

Snežič in njegova zagovornica Anita Peček Stramšak sta vztrajala pri zastaranju, ki naj bi mu med drugim v na zahtevo Snežiča pripravljenem izvedenskem mnenju pritrdil tudi pravni strokovnjak Miha Šepec iz mariborske pravne fakultete. Odvetnica je zato senatu predlagala, da zaradi racionalnosti ustavi predvidoma dolg, obsežen in drag sodni postopek.

Tožilec Hostnik je odvrnil, da je obtožnica dovolj jasno spisana, da se enaka vprašanja obdolženega ponavljajo že dalj časa in da so bila tudi v predkazenskem postopku že razčiščena, obtožnica pa da je pravnomočna. Ob tem je pojasnil, da gre za sosledje več dogodkov, ki skupaj tvorijo kaznivo dejanje.

Snežič je takrat na sodišče prišel v majici z natisnjenim Martinom Krpanom in pred sodno stavbo in kamerami Avdiću dejal, da gre za slovenskega narodnega heroja, ki da je obvaroval Slovenijo pred muslimani. Zaradi domnevnih groženj je nato veleposlaništvo Bosne in Hercegovine na slovensko zunanje in notranje ministrstvo poslalo protestno noto.