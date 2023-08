Zaparkiral gasilce, ki so morali avtomobil odmikati pred nujno intervencijo

"Takšna dejanja so skrajno neprimerna, nepremišljena in nespametna. Saj vsi dobro vemo, da je pri varovanju življenja ljudi in njihovega premoženja vsaka sekunda še kako pomembna in dragocena. Svetujemo, da se vedno poslužujete parkirnih mest, ki so za to namenjena, in nikoli ne parkirate na intervencijske poti, parkirne prostore za invalide in tako dalje, saj imajo poseben namen," še opozarjajo na PU Kranj, kjer so pojasnili, da so letos obravnavali pet, lani pa šest prekrškov parkiranja na intervencijskih poteh.