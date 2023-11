Zgodovinski prizori na tribunah, igrišču in ulicah

Slovenija se je po zgodovinskem večeru in uvrstitvi na Euro 2024 prebudila v oblačno in deževno jutro. Ravno nasprotno je bilo v ponedeljek zvečer, ko je takoj po tekmi nebo nad polnimi Stožicami razsvetlil ognjemet, nogometaši pa so slavje iz slačilnice nadaljevali pred stadionom, kjer so na odru pozdravili in rajali skupaj z najzvestejšimi navijači. Navijanje se je preselilo tudi na ljubljanske ulice.

Skoraj 16.500 gledalcev je drugo uvrstitev Slovenije na evropsko prvenstvo po 24 letih spremljalo na tribunah ljubljanskih Stožic. Gre za največje število gledalcev na osrednjem slovenskem nogometnem stadionu in posledično rekordno za domačo tekmo slovenske reprezentance, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS). Oblečeni v drese trenutnih in nekdanjih nogometnih reprezentantov, opremljeni s šali in transparenti, nekateri tudi z baklami. Navijači mlajših generacij so prvič doživeli pravo nogometno evforijo. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right V Stožicah je navijalo tudi nekdaj deset navijačev iz Kazahstana. Njihovo veselje je bilo največje le ob začetku drugega polčasa, ko je napadalec Kopra Ramazan Orazov izenačil. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right Zadnji sodniški žvižg in veselje se je začelo. Čustva so na igrišču prevzela nogometaše, ob igrišču strokovni štab in na tribunah navijače. 13 let po zadnjem nastopu na velikem tekmovanju se je v Sloveniji začela nova nogometna mrzlica. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right "Srce bije. Hvala, navijači," je pisalo na transparentu, ki so ga na odru po tekmi pred navijači držali izbranci Matjaža Keka. Veselje po zgodovinski zmagi se je namreč po tekmi in slavju v slačilnici preselilo pred stadion. "Slovenija gre naprej," so v en glas vpila že dodobra ogreta grla navijačev. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right Tisti, ki vstopnic za zgodovinsko tekmo niso dobili, so odločilni obračun skupine H spremljali tudi v ljubljanskih lokalih, kjer je bilo kljub nekoliko hladnejšemu vremenu vroče. Veselje pa se je po zadnjem sodniškem žvižgu preselilo še na ulice. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Fotografije iz 20. novembra bodo zagotovo krasile zgodovinski nogometni album z naslovom Euro 2024.