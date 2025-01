"A-KTIVIRAJ SE!" je slogan letošnje informative

Že ta teden, natančneje v petek in v soboto, 17. in 18. januarja, bo skupaj s projektom Moja prva zaposlitev na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala Informativa, največji predinformativni dan za mlade. Že šestnajstič bo dogodek na enem mestu ponudil pregled celotne izobraževalne in poklicne poti – od srednjih šol do dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, predstavitve različnih poklicev, informacije o štipendijah ter zaposlitvene priložnosti. Častni pokrovitelj 16. Informative je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Informativa – veliki vseslovenski predinformativni dan 300 IN VEČ PROGRAMOV NA ENEM MESTU Natanko mesec dni pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo februarja potekali po vsej Sloveniji, bodo na 16. Informativi vse informacije za mlade zbrane na enem mestu. Tradicionalni in edinstveni (pred)informativni dan ponuja izjemno priložnost za učence, dijake in študente, da odkrijejo bogastvo izobraževalnih programov in poklicnih možnosti, ter za odrasle, da se pozanimajo o podiplomskih študijih, izobraževanjih za odrasle in priložnosti zaposlitve. Tudi tokrat dogodek navdušuje z mednarodnim pridihom – predstavljalo se bo kar 20 programov iz tujine, vključno z Avstrijo, Italijo in Hrvaško. Mladi bodo na Informativi lahko raziskovali, katere šole in fakultete ponujajo njihove sanjske programe, jih primerjali ter pridobili ključne informacije za odločitev, kam se podati na informativni dan ter katero prijavnico izpolniti za svojo prihodnost.

Srednješolske programe bodo predstavljale srednje šole, srednje šole tehniških strok, mednarodne šole, gimnazije in šolski centri iz Ljubljane, Nove Gorice, Portoroža, Kopra, Radovljice, Kranja, Naklega, Rogaške Slatine, Celovca ... ter različne višje strokovne šole. Dodiplomske in podiplomske študije bodo predstavljale Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem mestu, Univerza na Primorskem, Univerza iz Gradca, Univerza v Celovcu, Modul University iz Dunaja, Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana, Alma Mater Europaea – ECM, Gea College, Study in Croatia, Stuy in Germany ... ter različne fakultete in visokošolski zavodi. V MALI PREDAVALNICI VELIKA ZNANJA Mlada generacija se bo na Informativi srečala s pestro ponudbo predavanj, delavnic in individualnih svetovanj, ki jim bodo pomagali pri ključnih odločitvah za prihodnost. V Mali predavalnici Gospodarskega razstavišča, bodo imeli priložnost: - Raziskati svoje interese in karierne možnosti prek Hollandovega vprašalnika. - Spoznati vedenjske tipe in razviti osebni potencial s pomočjo barvitega kariernega dne. - Odkrivati zanimive poklicne poti, od dizajn managementa do dela policista. - Pridobiti koristne informacije o vpisu na študij in o tem, kako se izogniti najpogostejšim napakam. - Poglobiti razumevanje različnih poklicev, kot so psiholog, psihoterapevt in še več.

Posebnost programa bodo tudi interaktivne delavnice, kot je spoznavanje hitrih tehnik učenja, ter praktični nasveti, kako prepoznati kakovostne informacije. Vzporedno bodo potekala tudi osebna svetovanja, ki mladim in njihovim staršem nudijo podporo pri odločitvah za študij ali iskanju alternativnih možnosti. A-KTIVACIJA NA FORUMU Pod geslom "A-KTIVIRAJ SE!" bo na osrednjem odru, Forumu, potekala vrsta delavnic, okroglih miz in predavanj s strokovnjaki, raziskovalci ter uspešnimi podjetniki, ki bodo mladim pokazali, kako lahko z aktivnostjo in proaktivnostjo ustvarijo svojo prihodnost. Dogodek bo otvoril častni pokrovitelj Informative, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki bo sodeloval na uvodni okrogli mizi in razstavnem prostoru ministrstva.

Poklic učitelja, njegov pomen ter možnosti za prihodnje generacije in odgovore o učiteljevi poklicni poti, bodo skozi interaktivne predstavitve, zanimive učne ure in individualne pogovore predstavljali na prostoru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Najrazličnejše aktivacije in predstavitve poklicev bodo predstavljali še Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Ministrstvo za obrambo – Slovenska vojska, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za zdravje, Statistični urad RS ter številni drugi. Na igro poklicnih kart mlade vabijo na prostoru Centra za poklicno izobraževanje, kjer bodo obiskovalci skupaj z njimi poiskali odgovore na vprašanja o poklicih, kakšno izobrazba je potrebna, katero šolo izbrati, kako deluje sistem vajeništva, kje poiskati odgovore na strokovna vprašanja, kateri projekti se odvijajo na področju poklicne orientacije in še kaj.

Moja prva zaposlitev – zaposlitveni sejem za mlade NA INFORMATIVI TUDI DO (PRVE) ZAPOSLITVE Že sedmo leto zapovrstjo bo potekal še zaposlitveni sejem za mlade Moja prva zaposlitev. Mladi bodo na prizorišču v dvorani C (Steklena dvorana) in A (dvorana Kupola) lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 štipendij, praktičnih usposabljanj, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev. Celoten seznam iskalcev je na voljo na spletni strani dogodka https://mojaprva.si/. Vstop na prireditev je za obiskovalce brezplačen. Več na www.informativa.si.

