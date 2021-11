A1 Slovenija pred črnim petkom opozarja na problematiko pretirane potrošnje

V obdobju, ko na vsakem koraku vidimo privlačne ponudbe črnega petka, A1 Slovenija, ozavešča o problematiki pretirane potrošnje in njenem vplivu na okolje. Tudi elektronske naprave so postale del hitrega potrošništva in mnogi uporabniki jih zamenjajo, preden je to potrebno. Problema okoljske onesnaženosti zaradi odsluženih telefonov se v A1 Slovenija lotevajo s projektom zbiranja in recikliranja starih telefonov, uporabnike z željo po novem telefonu pa spodbujajo k nakupu obnovljenih telefonov iPhone.

Nakupovanje za večino potrošnikov že dolgo ni več potreba, ampak želja, navada ali kar prostočasna dejavnost. Pretirana in nepremišljena potrošnja ni hec, saj negativno vpliva na naše okolje, počutje in način življenja. To je tudi ključno sporočilo podjetja A1 Slovenija, ki v tem času na problematiko pretirane potrošnje opozarja s kratko komedijo »Terapija za šopaholike«, a želi pri gledalcih poleg smeha požeti predvsem razmislek o njihovih nakupnih navadah. Komedijo so pripravili znani slovenski komiki Perica Jerković, Admir Baltić in Marko Žerjal, pridružil pa se jim je tudi kantavtor Robert Petan.

Ne se hecat, pazi na svoje naprave! Živimo v času, v katerem je vsega na pretek, potrošniki pa stalno razmišljamo o naslednjem izdelku v naši nakupovalni košarici. Zaradi tega pogosto sploh ne skrbimo za vzdrževanje svojih stvari, saj že načrtujemo nakup njihovih naslednikov. Nakup ovitka za telefon ali zaščitnega stekla za napravo ni več tako samoumeven, kot je bil včasih. A1 Slovenija zato spodbuja uporabnike, da zaščitijo svoje naprave in tako poskrbijo za njihovo daljše delovanje. Tako so uporabnikom do 5.12. na voljo vsa zaščitna stekla in etuiji 20 % ceneje. Hkrati želijo uporabnike nagovoriti, naj v primeru okvare pred nakupom novega izdelka razmislijo o popravilu, kar je še ena izmed skoraj pozabljenih dejavnosti.

Ne se hecat, recikliraj! Odslužene elektronske naprave, ki jih neustrezno zavržemo, pomenijo veliko obremenitev za okolje. S tem v mislih A1 Slovenija znotraj svoje prodajne mreže organizira zbiranje in recikliranje odsluženih telefonov. Uporabniki lahko svoj star telefon prinesejo v katerokoli poslovalnico A1 ali poslovalnice njihovih pogodbenih partnerjev, ki bodo poskrbeli za ustrezno reciklažo. K spodbujanju krožnega gospodarstva ter zbiranju in recikliranju odsluženih telefonov se je podjetje zavezalo v okviru družbeno odgovorne strategije ESG. V letošnjem letu je tako skupaj s partnerji in uporabniki zbralo že več kot 3500 odsluženih telefonov. Še vedno pa lahko svoj stari telefon ali tablico prinesete na prodajno mesto A1, kjer ga bodo ocenili in znesek odšteli od cene nove naprave.

