A110 R in Jure KošiR. To je radikalna strast!

Lahkotnost, okretnost in zmogljivost črpa iz sveta dirk, jih prenaša na navadne ceste ter v vozniku vzbuja strast – radikalno strast – do vožnje, hitrosti, tehnologije, vznemirjenja. "Strast je iskanje popolne dirkaške linije, je iskanje še tiste zadnje tisočinke sekunde, je občutek hitrosti in uživanje med mojimi najljubšimi zavoji , " je misli o strasti strnil Jure Košir, eden najuspešnejših slovenskih smučarjev. Alpine A110 R in Jure Košir bodisi na cesti bodisi na belih strminah, delita radikalno strast do vsakega trenutka in se prepuščata užitkom, ki jih prinaša življenje. Vrhunski športni kupe in vrhunski športnik sta se povezala v skupni radikalni zgodbi strasti in nastal je video, posnet na prelepih zavojih slovenskih cest.

O Alpine A110 R

Alpine A110 R je preprosto nekaj posebnega, je izjemnega značaja, ki pooseblja znamko Alpine. Ob igrivem drvenju po cesti z izjemno okretnostjo poskrbi za doživljanje najčistejših občutkov, ki jih ponuja ta ikoničen športni kupe. Najnovejša različica za A110 R zaokrožuje ponudbo modela A110. Je ekstremna, lahka, osredotočena in radikalna. Najopaznejša sprememba na tem modelu je zmanjšanje teže vozila na zgolj 1.082 kg, izboljšana aerodinamika s ciljem povečati pritisk vozila na asfalt. Določeni deli vozila (pokrov, zadnje okno, difuzor) so bili celo posebej razviti prav za to izvedenko. Alpine A110 R potrebuje od 0 do 100 km/h zgolj 3,9 sekunde, s čimer spet premika svoje meje dojemanja športnega avtomobila. Gradi na zavezanosti znamke avtomobilskemu športu, sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki in je bolj kot kadarkoli doslej pripravljena, da premaga štoparico na dirkalnih stezah. Kljub temu pa novi Alpine A110 R ostaja tudi več kot primerno vozilo za vožnjo po navadnih cestah.

Alpine A110 R in Jure KošiR

Jure Košir je zagotovo eno izmed najbolj prepoznavnih imen v slovenskem smučarskem svetu, ki je v svoji bogati karieri nanizal številne uspehe. Danes se s smučanjem profesionalno ne ukvarja več, a vendar njegova strast po zavojih na belih strminah in cesti ni nič manjša, kot pred dvema desetletjema. "Ko zaženeš motor v Alpine A110 R, se dvigne srčni utrip. Ko sem se namestil v dirkaški sedež, pripel z dirkaškimi pasovi, sem dobil občutek, kot da sem res pred napeto dirko. Podobno, kot sem si včasih pred startom nameščal tekmovalno opremo. Med vožnjo pa me je avto prisilil v popolno koncentracijo. Odzivnost, moč in lega na cesti so izjemni," je svoje izkušnje z izjemnim A110 R opisal Jure Košir. Alpine A110 R in Jure Košir imata skupaj tudi izrazito željo po drznem tekmovalnem duhu in to, da sta oba močno zaljubljena v Alpe in šport. S slednjim je Jure še kako povezan, kot strasten navijač in podpornik športa. In kaj je radikalna strast? "Radikalna strast je adrenalin, je vznemirjenje, je pričakovanje nekaj ekstremnega in vse to je Alpine A110 R," povzame svojo izkušnjo s športnim kupejem Jure Košir.

