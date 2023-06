Rast plač: najbolj so poskočile rudarjem, daleč za njimi javni sektor

Plače so se v povprečju dvignile v vseh 19 dejavnostih, ki jih spremlja Statistični urad. A povprečje pomeni tudi, da so se plače dvignile enim bolj, drugim manj, marsikomu pa sploh ne. Povprečna neto plača je v aprilu znašala 1417,69 evra neto oziroma 8,7 odstotka več kot aprila lani, ko je plača znašala 1304,32 evra neto. Zaposleni Slovenec tako v povprečju na mesec v denarnico letos prejema 113 evrov več kot aprila lani.

Plače so v enem letu najbolj poskočile rudarjem. Za kar 767,64 evra neto na mesec oziroma 52 odstotkov v primerjavi z aprilom lani. Aprila lani je plača rudarja znašala 1463,89 evra neto, aprila letos pa so rudarji v povprečju zaslužili 2231,53 evra neto.

Sledijo, sicer daleč za rudarji, storitve in dejavnosti iz pretežno javnega sektorja. Neto plače v zdravstvu so višje za 160,45 evra neto oziroma za skoraj 11 odstotkov. V dejavnostih javne uprave, socialne varnosti in obrambe so plače višje za 158,1 evra, medtem ko so se v izobraževanju zvišale za 136,37 evra oziroma 10,2 odstotka.

Plače so se še najmanj zvišale v finančnem in zavarovalniškem sektorju, tam je šlo za rast v višini zgolj 25,15 evra neto. Za manj kot 100 evrov neto na mesec pa so se plače zvišale tudi trgovcem, ki so letos prejeli za 75,15 evra neto ali šest odstotkov višje plače kot lani, gradbincem, ki so letos prejeli 85,52 evra neto višje plače, ter zaposlenim na trgu z nepremičninami, ki so letos v žep v povprečju pospravili 77,95 evra neto ali za 6,5 odstotka višja plačila.

Glede na vsesplošno podražitev življenja so mnogi prepričani, da bi morali plače dvigniti v vseh sektorjih. Kaj pa si lahko obetamo v prihodnje?

Na Banki Slovenije ocenjujejo, da se bo rast plač v prihodnjih mesecih še stopnjevala. Menijo, da bo letos dosegla 9,6 odstotka, kar bi bil rekord v zadnjih dvajsetih letih. Precejšnja rast bo sledila tudi v prihodnjih letih, in sicer približno šest odstotkov leta 2024 ter dobrih pet odstotkov v letu 2025.

Ključna dejavnika za rast plač ostajata pomanjkanje delovne sile in inflacija, ki je trenutno 8,4-odstotna. Slednja naj bi se, tudi zaradi rasti plač, pri nas umirjala nekoliko počasneje od pričakovanj.