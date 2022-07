AAG miniranje pri gradnji drugega tira prijavil inšpekciji

Člani Mednarodnega okoljskega centra Alpe Adria Green (AAG) in ostali prebivalci vasi Črni Kal ter Gabrovica pri Črnem Kalu so se po navedbah AAG soočali z vsakodnevnim miniranjem najmanj od 20. junija 2022 do 13. julija 2022 v dnevnem in nočnem času. Miniranje so zaznali tako, da so najprej slišali bobnenje in nato tresenje tal v zaporedju od pet do deset sekund, so opisali predstavniki AAG. "Miniranje se posebno občuti v nočnem času med 22. in 6. uro. Izvajajo ga približno štirikrat dnevno – dvakrat ponoči in dvakrat čez dan. Miniranje jih vznemirja in tako poseže v njihovo telesno in duševno celovitost. Zaradi teh dejstev smo se v AAG odločili, da kršitve prijavimo Inšpekciji za energetiko in rudarstvo RS in o tem obvestimo vlado RS kot ustanoviteljico in edino družbenico družbe 2TDK," so utemeljili.

AAG je to, da izvajalca del, Kolektor in Yapi Merkezi podružnica Ljubljana, nista pravočasno obvestila prebivalcev omenjenih vasi o miniranju, razumel kot nezakonita dela. "Izvajalec bi moral jasno opozoriti na miniranje in pomen sirene, pa vendar tega ni storil," so zatrdili. Ker niso dobili pojasnil, so tuljenje sirene pripisali vožnji vozila na nujni vožnji. "Prav tako smo miniranje povezovali z bližnjima kamnoloma," so dodali.

2TDK: O pereči problematiki vodimo dialog s krajani

Vprašanje, kaj porečejo na očitke AAG, smo poslali predstavnikom družbe 2TDK. Po njihovih pojasnilih zgornje navedbe ne držijo. Zatrdili so, da so skupaj s predstavniki Mestne občine Koper, predstavniki izvajalca del in inženirjem organizirali sestanek, kjer so prebivalce seznanili, na kakšen način poteka miniranje in zakaj je pri gradnji predorov to ena izmed metod, ki jih uporabljajo. "Seznanjeni so bili tudi z delovanjem opozorilne zvočne sirene, za katero pa so nekateri menili, da je še bolj moteča kot samo miniranje. Srečanja s krajani in dialog z njimi bomo nadaljevali," so zagotovili.

AAG je družbi 2TDK ob tem očital, da je njen izvajalec z miniranjem v nočnem času ustvaril prekomerni hrup in povzročil potres, kar je zbudilo bližnje prebivalce in jih zmotilo pri nočnem počitku. Pri tem je izvajalec kršil najmanj eno zakonsko določbo, so prepričani na AAG. "Razstreljevalna dela se morajo tehnološko, tehnično in organizacijsko izvajati tako, da se zagotovi varnost ljudi, naravnih in zgrajenih objektov, opreme in okolja pred vsemi možnimi učinki eksplozije, zlasti pred seizmičnimi učinki, razmetom odstreljenega materiala, učinki dušljivih in strupenih plinov, toplotnimi učinki razstreljevanja ter zračnim udarom," so našteli in dodali, da se sprašujejo, ali je izvajalec res upošteval dovoljeno mejo potresa ter vse normative in standarde.