AAG v tožbo zaradi gradbenega dovoljenja za ljubljansko avtobusno postajo

V tožbi proti državi, ki je gradbeno dovoljenje za novo ljubljansko avtobusno postajo izdala investitorju Slovenskim železnicam, društvo med drugim izpostavlja uredbo o mejnih kazalcih vrednosti hrupa v okolju. Izpostavljajo, da so se odločevalci sklicevali na uredbo iz leta 2019, ki jo je ustavno sodišče leta 2022 razglasilo za neustavno in naložilo vladi, da jo popravi v enem letu, kar pa je storila šele pred kratkim.

"Uporabila jo je tudi pri načrtovanju avtoceste skozi Novo mesto, za kar je isto ministrstvo kot za avtobusno postajo Ljubljana sredi leta 2023 izdalo integralno gradbeno dovoljenje. Upravno sodišče ga je po tožbi civilne iniciative odpravilo," so spomnili.

AAG opozarja tudi, da gradbeno dovoljenje temelji na napačno določenem vplivnem območju posega. "Investitor je kot vplivno območje prikazal zgolj območje gradbišča, ne pa celotnega območja, na katerega se bodo dejansko razširjali vplivi nameravanega posega," so zapisali v sporočilu za javnost.

Vplivi, kot so hrup, emisije prahu, vibracije, svetlobno onesnaženje, prometne obremenitve, emisije iz gradbene mehanizacije in tovornih vozil ter spremembe v prometnih tokovih in poškodbe vozišča, se, kot opozarjajo v AAG, ne pojavljajo izključno na gradbišču, temveč se širijo v prostor in prizadenejo območja zunaj ograje gradbišča.

V društvu ob tem izpostavljajo "drobljenje projekta", ki se jim zdi nezakonito. Projekt Potniški center Ljubljana namreč obsega več medsebojno povezanih posegov, ki med drugim vključujejo novo avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti, kjer je investitor torej Slovenske železnice, prenovo železniške postaje, nad katero bdi država, novo cestno infrastrukturo, ki je naloga Mestne občine Ljubljana, in komercialne ter poslovne objekte zasebnih investitorjev ter sočasne obsežne ureditve javnega prostora, zelenih površin in prometnih tokov.

"Vsi navedeni posegi se nahajajo na istem območju, so načrtovani v prekrivajočih se časovnih fazah in so zasnovani kot integriran prometni, komercialni in urbanistični center, torej so funkcionalno povezani. Kljub temu so izdali ločeno gradbeno dovoljenje za avtobusno postajo, za ostale dele pa niso opravili presoje vplivov na okolje," so še zapisali pri AAG.