Abramov: Mislijo, da imam nadnaravne moči in da si zaradi mene režejo roke

Sebastien Abramov, ki ga sumijo umora svojega tedanjega dekleta Sare Veber leta 2015 v Pernovem pri Žalcu, naj bi njeni mami dolgoval 17.000 evrov posojila, ki ga je zanj vzela nekaj mesecev pred smrtjo hčerke. Danes je zopet stopil pred sodnika, kjer je ponovno zanikal krivdo. "Mislijo, da imam nadnaravne moči in da si ženske zaradi mene režejo roke," je povedal.

V zaključnem govoru je tožilec povedal, da je goljufivi namen v celoti izkazan. Dodal je, da je Abramov zagovor neresničen in da je ravnal z direktnim namenom, je povedala novinarka 24UR Staša Lozar, ki dogodek spremlja na terenu.

Spomnimo.

Abramov naj bi Sarino mamo prosil, da vzame posojilo, ker naj bi potreboval denar za nakup vozila. Mama naj bi tako denar z banke, kot tudi nekaj privarčevanega denarja, vročila Abramovu. Ta trdi, da je denar v višini okrog 17.000 evrov predal svojemu nekdanjemu dekletu. Dekle je po njegovih besedah moralo vrniti kadrovsko štipendijo.

Da je nedolžen, je sicer vztrajal že na prvem naroku lani in na sojenju februarja letos. Takrat je zatrjeval, da naj bi omenjeni denar potrebovala Sara in ne on, ter da naj bi njena starša pristala, da bosta sama odplačevala kredit. Navedel je tudi, da sta s Saro nameravala iti delat v Avstralijo ter da je do leta 2017 imel odlične odnose z njeno družino. Takrat pa je prispelo anonimno pismo polno laži o njem, je še dejal. Zavrnil je tudi navedbe, da je imel neporavnane obveznosti. Čudilo ga je, da je bila kazenska ovadba podana štiri leta po dvigu omenjenega posojila.

Zaradi zavarovalniške goljufije v priporu že od marca lani

Celjski kriminalisti so Abramova kazensko ovadili tudi zaradi suma, da je iz korisoljubja s puško umoril Vebrovo. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, vztraja, da je šlo za nesrečo, ki da se je zgodila, ko je čistil puško. Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.

Abramov je sicer od 7. marca lani v priporu zaradi zavarovalniške goljufije. Skupaj s še tremi osumljenci, med katerimi je tudi njegovo sedanje dekle Julija Adlešič, je namreč pri petih zavarovalnicah za Adlešičevo sklenil zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter zahteval odškodnino, potem ko si je takrat 21-letna Adlešičeva, ki je tudi v priporu, namerno odrezala roko nad zapestjem.