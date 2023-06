Abramov zahteva novega zagovornika, sklicano obravnavo preklicali

Giacomelli je danes ocenila, da Tanko vestno opravlja svoje dolžnosti, zato je pritožbo Abramova zavrnila. Ker sklep še ni pravnomočen oziroma bo to postal 13. junija, pa je predsednica sodnega senata obravnavo vseeno preklicala. Preklicane so tudi obravnave, ki so bile razpisane za 7., 12. in 13. junij. Nove obravnave je razpisala za 19., 23. in 27. junij.

Medtem pa 33-letni Abramov razmišlja, da bi na celjsko višje sodišče vložil pritožbo na sklep predsednice sodišča. Kot je pojasnil Abramov, zahteva novega zagovornika, saj s Tankom nimata istih stališč glede obrambe. Zatrdil je, da se pogovarja z dvema odvetnikoma in da je pripravljen sodišču v nekaj dneh sporočiti, kdo bi bil njegov novi zagovornik.

Prejšnji zagovornik obtoženega Michael Rotter je sodišče maja obvestil, da preklicuje zastopanja Abramova zaradi svoje bolezni in in drugih razlogov. Ocenil je tudi, da ne more zagotoviti ustrezne obrambe obtoženemu.

Tožilec Gorazd Kacijančič je v izjavi za STA ocenil, da Abramov s predlogom za zamenjavo zagovornika zavlačuje sojenje, obtoženi, ki so ga doslej zagovarjali štirje zagovorniki, pa trdi, da tega ne počne. Abramovu se bo sicer 31. julija letos iztekel pripor.

Smrt Vebrove leta 2015

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 zaradi strela iz puške, ki ga je zagrešil Abramov, je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, obtožbe zavrača. Med preiskavo je dejal, da je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.

Novembra 2021 je bil sicer Abramov skupaj s svojima staršema in partnerko Julijo Adlešič obsojen v zadevi odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo.