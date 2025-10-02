V Sloveniji je vsak dan v bolniškem staležu 56.000 zaposlenih

Absentizem predstavlja za podjetja po besedah direktorice Štajerske gospodarske zbornice Aleksandre Podgornik vedno večjo težavo, zato so nujne sistemske rešitve. Vodja mariborske enote ZZZS Stane Frim je spomnil, da se možnosti dela za krajši čas ne izkorišča dovolj. Predstavnik zdravstva Aleksander Jus pa opozarja na pomen preventive.

Bolan delavec FOTO: Shutterstock icon-expand

Mnenja so omenjeni soočili na današnjem posvetu v Mariboru, na katerem so strokovnjaki iz gospodarstva, zdravstva, javnih institucij in podjetij osvetlili ključne vzroke, izzive in priložnosti za boljše sodelovanje pri obvladovanju odsotnosti z dela.

"V Sloveniji kar 56.000 zaposlenih vsak dan manjka zaradi bolniškega staleža. Povprečno število bolniških dni znaša 21,6 delovnega dne na zaposlenega. To so alarmantni podatki," je v izjavi za medije ob robu posveta izpostavila direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik. "V gospodarstvu se je v lanskem letu to kar dosti poznalo, ker se je tudi število dni, ki ga gospodarstvo financira, dvignilo na 30 dni. S tega naslova smo po naših podatkih imeli dodatnih 80 milijonov evrov stroškov," je dejala. Po njenih besedah gre za sistemski problem, med razlogi zanj pa je navedla zakonsko neomejenost zdravniške odsotnosti in dolge čakalne vrste v zdravstvu. Med možnimi rešitvami je omenila večji nadzor nad bolniškimi staleži, manj predpisovanja zdravniških staležev na daljavo in seveda skrajšanje čakalnih vrst, da bo delavec prej prišel do obravnave oziroma rehabilitacije in se vrnil na delo.

Število bolniških staležev narašča

Podjetja sama se lahko borijo proti absentizmu z nenehnim izboljševanjem in prilagajanjem delovnih pogojev, promocijo zdravja in preventivnimi aktivnostmi. "Želimo spodbuditi delodajalce, da napotujejo zaposlene na preventivne zdravstvene preglede pri pooblaščenem zdravniku medicine dela, ki skuša ugotoviti preostalo delovno zmožnost in možnosti za prilagojeno delo v drugačnem delovnem času, z drugačnimi obremenitvami," je povedal vodja območne enote Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Maribor Stane Frim. "V zakonu imamo določilo, da če delavec dela krajši čas, lahko zavod ta del nadomesti delodajalcu, prav tako razliko za tisto delo, ki je mogoče malo manj produktivno, vendar pomembno ohranja delovno kondicijo zaposlenega. Ugotavljamo, da delodajalci to premalo koristijo," je dodal. Tudi na ZZZS po Frimovih besedah ugotavljajo, da število bolniških staležev v Sloveniji iz leta v leto narašča. Za letos računajo, da bo moral zavod za ta nadomestila nameniti okoli 690 milijonov evrov. Največji delež bolniških staležev beležijo med zaposlenimi v pridelovalni dejavnosti, sledi zdravstvo in javna uprava, je povedal.