V Sloveniji je vsak dan v bolniškem staležu 56.000 zaposlenih

Maribor, 02. 10. 2025 15.59

STA , Ti.Š.
Absentizem predstavlja za podjetja po besedah direktorice Štajerske gospodarske zbornice Aleksandre Podgornik vedno večjo težavo, zato so nujne sistemske rešitve. Vodja mariborske enote ZZZS Stane Frim je spomnil, da se možnosti dela za krajši čas ne izkorišča dovolj. Predstavnik zdravstva Aleksander Jus pa opozarja na pomen preventive.

Mnenja so omenjeni soočili na današnjem posvetu v Mariboru, na katerem so strokovnjaki iz gospodarstva, zdravstva, javnih institucij in podjetij osvetlili ključne vzroke, izzive in priložnosti za boljše sodelovanje pri obvladovanju odsotnosti z dela.

"V Sloveniji kar 56.000 zaposlenih vsak dan manjka zaradi bolniškega staleža. Povprečno število bolniških dni znaša 21,6 delovnega dne na zaposlenega. To so alarmantni podatki," je v izjavi za medije ob robu posveta izpostavila direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik. "V gospodarstvu se je v lanskem letu to kar dosti poznalo, ker se je tudi število dni, ki ga gospodarstvo financira, dvignilo na 30 dni. S tega naslova smo po naših podatkih imeli dodatnih 80 milijonov evrov stroškov," je dejala.

Po njenih besedah gre za sistemski problem, med razlogi zanj pa je navedla zakonsko neomejenost zdravniške odsotnosti in dolge čakalne vrste v zdravstvu. Med možnimi rešitvami je omenila večji nadzor nad bolniškimi staleži, manj predpisovanja zdravniških staležev na daljavo in seveda skrajšanje čakalnih vrst, da bo delavec prej prišel do obravnave oziroma rehabilitacije in se vrnil na delo.

Število bolniških staležev narašča

Podjetja sama se lahko borijo proti absentizmu z nenehnim izboljševanjem in prilagajanjem delovnih pogojev, promocijo zdravja in preventivnimi aktivnostmi. "Želimo spodbuditi delodajalce, da napotujejo zaposlene na preventivne zdravstvene preglede pri pooblaščenem zdravniku medicine dela, ki skuša ugotoviti preostalo delovno zmožnost in možnosti za prilagojeno delo v drugačnem delovnem času, z drugačnimi obremenitvami," je povedal vodja območne enote Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Maribor Stane Frim.

"V zakonu imamo določilo, da če delavec dela krajši čas, lahko zavod ta del nadomesti delodajalcu, prav tako razliko za tisto delo, ki je mogoče malo manj produktivno, vendar pomembno ohranja delovno kondicijo zaposlenega. Ugotavljamo, da delodajalci to premalo koristijo," je dodal.

Tudi na ZZZS po Frimovih besedah ugotavljajo, da število bolniških staležev v Sloveniji iz leta v leto narašča. Za letos računajo, da bo moral zavod za ta nadomestila nameniti okoli 690 milijonov evrov. Največji delež bolniških staležev beležijo med zaposlenimi v pridelovalni dejavnosti, sledi zdravstvo in javna uprava, je povedal.

"Dejstvo je, da se delovna populacija stara, hkrati je vedno več pritiskov. Podatki, zakaj so ljudje odsotni, kažejo, da niso recimo najpogostejši razlog poškodbe, temveč zlasti težave s kostno-mišičnim sistemom in ostale boleznine, pa tudi psihične obremenitve," je pojasnil pomočnik direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor Aleksander Jus.

Njihovi zdravniki, ki skupno pokrivajo okoli 180.000 ljudi, so letos do 1. septembra izstavili bolnikom 59.911 bolniških listov. "To je resen problem za vse deležnike in resnično nas skrbi, kam naša država na tem področju drvi. Bojimo se, da se bodo pogoji zaostrili in da bodo zaradi tega tisti, ki bodo potrebovali bolniško odsotnost, precej oškodovani," je še povedal Jus.

Želi si, da bi se bolj kot kurativi posvečalo pozornost preventivi. "Želimo si, da bi se ljudje še bolj odločali za preventivne programe, saj s tem pomagajo sebi, hkrati pa seveda tudi delovnim organizacijam, v katerih so zaposleni," je dejal.

V mariborskem zdravstvenem domu se po Jusovih besedah trudijo, da ohranjajo osebni stik s pacientom in na takšen način tudi izdajajo bolniške staleže. Nenazadnje so bili njihovi družinski zdravniki pred nekaj meseci deležni kritik javnosti, ker so zaostrili pogoje pri potrjevanju odsotnosti za nego otrok.

tornadotex
02. 10. 2025 17.40
Dejstvo je eno samo...delaj delaj dokler ne padeš...potem pa so težke posledice z dolgimi bolniškami...Pri nas je kar nekaj takih ,ki delajo do zadnjega diha...potem pa je cel hudič..zdravnik pravi, da bi najraje prijavil delodajalca...
SDS_je_poden
02. 10. 2025 17.35
To je kaj, 6% vseh delovno aktivnih? In za to se zganja tako paniko?
flojdi
02. 10. 2025 17.32
Vsak delodajalec oz delojedalec Bi zlahka preprečil ali zelo zmanjšal te čudovite" bolniške.ampak jim ni mar.oz Ne vedo da
Alfi2
02. 10. 2025 17.28
+1
V 14 letih sem bil 1 dan na bolniski zaradi zobobola. Upam da bo naslednjih 14 let enakih ali pa mogoce se boljsih. Vecni pacienti pa..brez besed
flojdi
02. 10. 2025 17.33
+1
..vsak se slejkorej skuri"
xoxotox6
02. 10. 2025 17.25
+1
enostavna rešitev: YUsektor izenačitui z s.p. kjer jim plačilo bolniške pripada po 28dneh. socialni parterji dobiti bi se morali na polovici tako da ne bi bilo prvo in drugo razrednih bolniška do 14dni ni plačana za vse, to omeni 95% manj bolniških v brezdelni YUupravi in zadeva ad acta???????
bronco60
02. 10. 2025 17.14
-2
Ja, si dohtarji rihtajo pacijente, briga njih, kdo bo delal.
rogla
02. 10. 2025 17.06
+2
Niso bolani, do pa meni. Dokler bo sistem to dopuščal, bo pač tako.
rogla
02. 10. 2025 17.07
+0
... bolani, so pa leni.
proofreader
02. 10. 2025 17.05
+3
Tretjina zaposlenih je ves čas na bolniški, je pojamral direktor ene od upravnih enot.
FIRBCA
02. 10. 2025 16.52
+3
to se dogaja v javnem sektorju privat so ljudje vestni do svojih delodajalcev vedo kaj je delo in spostovanje.
berger 2
02. 10. 2025 16.52
+3
Številka, ki jo navaja ZZS se nanaša samo na t iste, ki so v breme Zavoda- to je prvih 30 -tih dni bolniške, ki pa je v strošek delodajalca. Če prištejemo k Zavodovi številke še te, ki do v breme delodajalca. je pa številka okoli 10 % ( od cca 920.000 zaposlenih) Zanimivo, da je JAVNA UPRAVA na TRETJEM MESTU ?????
