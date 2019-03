Absurdno: frizer mora stehtati lase in poročati agenciji

V Sloveniji mora frizer stehtati postrižene lase in o tem poročati agenciji za okolje. Tudi takšni absurdni predpisi krojijo usodo obrtnikov in malih podjetnikov, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva. Obrtnikom je zdaj takšnih in podobnih predpisov - skupaj jih je kar 20 tisoč - dovolj. Od vladajoče politike zahtevajo, da za začetek izpolni svojo predvolilno obljubo in zaposli državnega sekretarja, ki bo skrbel za njihove interese.