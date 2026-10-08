Academia bo vodila 1,25-milijonski evropski projekt Dualis: 102 štipendiji za talente na strateških STEM področjih Evrope

DUALIS bo od študijskega leta 2027/2028 omogočil 102 štipendiji v 10 aplikativno usmerjenih študijskih programih v petih evropskih državah. Razpis za prve štipendije bo objavljen kmalu. Osrednje sporočilo projekta je jasno: Evropa išče talente za področja, kjer primanjkuje visoko usposobljenih strokovnjakov, DUALIS pa jim želi omogočiti študij, mednarodno izkušnjo in neposreden vstop v evropsko industrijo. Za izbrane študente Academie bo DUALIS pomenil tudi 100-odstotno kritje šolnine za celotno trajanje študija.

EVROPA IŠČE TALENTE ZA STRATEŠKA PODROČJA PRIHODNOSTI

DUALIS ni klasičen štipendijski projekt, temveč Erasmus+ Policy Experimentation – evropski pilot, s katerim se preizkuša, kako v Evropi pritegniti in zadržati najbolj perspektivne študente v strateških študijskih smereh ter jih povezati s področji, kjer gospodarstvo že danes čuti izrazito pomanjkanje kadrov. V ospredju projekta so trajnostna in digitalna proizvodnja ter področja, ki povezujejo čiste in krožne tehnologije, digitalne tehnologije, vključno z umetno inteligenco, ter energetiko. Posebej izpostavljena bodo znanja, ki jih evropski trg dela najbolj potrebuje: umetna inteligenca, podatkovna znanost, kibernetska varnost, razvoj programske opreme in aplikacij, strojništvo, mehatronika, orodjarstvo, elektromehansko vzdrževanje, robotika, aditivna proizvodnja in napredne proizvodne tehnologije. Pri Academii bo projekt neposredno povezan tudi s študijem računalništva na področjih umetne inteligence, podatkovne znanosti, kibernetske varnosti in razvoja aplikacij, pa tudi z razvojem nove čezmejne inženirske poti med Academio in FH JOANNEUM na področju strojništva in proizvodnih tehnologij.

IŠČEMO TALENT – NE SAMO NAJBOLJŠIH OCEN

Eden glavnih ciljev DUALIS je prepoznati evropske talente z visokim potencialom in jim omogočiti, da svoje sposobnosti razvijejo v kakovostnem, praktično usmerjenem študijskem okolju. Pri izboru zato ne bodo pomembne zgolj ocene. Predvideni kriteriji vključujejo akademski uspeh, motivacijo, kreativnost in sposobnost reševanja problemov, jezikovne ter komunikacijske kompetence. Projekt uporablja model izbora, ki daje prednost akademski odličnosti, hkrati pa upošteva tudi vključevanje in različne življenjske okoliščine kandidatov. Poseben poudarek bo namenjen talentiranim mladim, ki imajo zaradi svojega socialnega ali regionalnega okolja manj možnosti za dostop do mednarodnega študija, pa tudi ženskam v STEM, študentom z manj priložnostmi ter kandidatom iz manj razvitih evropskih regij. Prav kombinacijo akademske odličnosti in vključevanja so evropski ocenjevalci izpostavili kot eno izmed prednosti projekta.

VEČ KOT ŠTIPENDIJA: ŠTUDIJ, EVROPA IN INDUSTRIJA

Za štipendiste DUALIS finančna pomoč ne bo pomenila le delnega kritja stroškov. Pri izbranih študentih Academie bo krita celotna šolnina za celotno obdobje študija. Projektni model pa vključuje še podporo pri življenjskih stroških, nastanitvi, zavarovanju in prevozu ter financiranje mednarodnih študijskih in praktičnih izkušenj. Vsak štipendist bo predvidoma opravil dva mednarodna Blended Intensive Programme – BIP programa ter 2- do 4-mesečno praktično usposabljanje v podjetju v drugi evropski državi. Poleg tega bo imel akademskega mentorja in mentorja iz gospodarstva. V celotnem projektu je načrtovanih približno 11.500 dni mednarodne mobilnosti študentov. Na ravni konzorcija je za neposredne Erasmus+ štipendije predvidenih 1,125 milijona evrov, dodatno pa projektna finančna arhitektura mobilizira približno 2,53 milijona evrov nacionalnega, institucionalnega in sofinanciranja gospodarstva.

VEČ KOT 50 PODJETIJ ZA RAZVOJ TALENTOV

Drugi ključni steber projekta je neposredno sodelovanje z gospodarstvom. DUALIS bo vzpostavil skupno mrežo več kot 50 industrijskih partnerjev, prek katere bodo študenti pridobivali praktične izkušnje, mentorstvo in stik s potencialnimi delodajalci.

Projekt želi s tem odgovoriti na enega večjih evropskih izzivov: kako talentiranega mladega človeka ne le izobraziti, temveč ga že med študijem povezati z okoljem, kjer bo svoje znanje lahko uporabil.

OD MARIBORA DO PETIH EVROPSKIH DRŽAV

Partnerji predstavljajo različne evropske modele praktično in v gospodarstvo usmerjenega terciarnega izobraževanja – od slovenskega višjega strokovnega izobraževanja in avstrijske univerze uporabnih znanosti do francoske inženirske Grande École, portugalskega politehničnega sistema in španskega kooperativnega univerzitetnega modela. Projekt je povezan tudi z evropsko univerzitetno zvezo EU4DUAL – European University for Dual Education , ki predstavlja pomemben kanal za širjenje rezultatov projekta po Evropi.

PILOT ZA PRIHODNJO GENERACIJO ERASMUS+ ŠTIPENDIJ