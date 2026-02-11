Naslovnica
Academia uvaja nov model financiranja študija za mlade – plačilo šolnine po zaposlitvi

Ljubljana, 11. 02. 2026 09.02 pred 4 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Academia

Višja strokovna šola Academia v naslednjem študijskem letu uvaja Medgeneracijski sklad – nov model financiranja študija za mlade, z možnostjo obročnega odplačila šoln-ine po zaposlitvi. Na novinarski konferenci so poudarili tudi izjemno uspešnost prve generacije diplomantov programa Računalništvo s poudarkom na umetni inteligenci in kibernetski varnosti, ki ga je Academia kot prva v Sloveniji uvedla na višješolskem nivoju. Obenem so napovedali, da bo možnost povračila šolnine iz EU sredstev za že zaposlene študente v študijskem letu 2026/2027 zadnja tovrstna priložnost.

Višja strokovna šola Academia bo v študijskem letu 2026/2027 v sodelovanju z evrop-skimi finančnimi institucijami vzpostavila Medgeneracijski sklad Academie (Academia Generations Fund).

"Sklad je naš odgovor na vse večje socialne in ekonomske izzive mladih ali brezposelnih, ki si želijo izobrazbe, a se pri tem pogosto srečujejo s finančnimi ovirami ter se za to za študij ne odločijo ali ga opustijo," je pojasnil Žan Dapčević, poslovni direktor VSŠ Aca-demia.

Žan Dapčević, poslovni direktor VSŠ Aca-demia
Žan Dapčević, poslovni direktor VSŠ Aca-demia
FOTO: Arhiv ponudnika

Kako deluje Medgeneracijski sklad

Gre za prvi tovrstni mehanizem v Sloveniji in širši regiji, ki študentom omogoča od-plačilo šolnine šele po zaposlitvi. Sklad je namenjen predvsem mladim iz manj spod-budnih okolij, brezposelnim, študentom brez porokov ter mednarodnim študentom iz Zahodnega Balkana. Poleg kritja šolnine in drugih stroškov študija sklad ponuja fleksibilne oblike vračila – z obročnimi modeli ali z medgeneracijsko pogodbo, po kateri diplomanti vračajo približno 10 odstotkov svojih prihodkov največ devet let, in le ob doseženem dohodkovnem pragu.

"Sklad študentom omogoča, da se lahko osredotočijo na študij, brez takojšnjega fi-nančnega pritiska, hkrati pa si šola in študent delita odgovornost za prihodnost. Na ta način želimo povečati dostopnost kakovostnega izobraževanja za vse, ne glede na social-no ozadje," je dodal Žan Dapčević, poslovni direktor VSŠ Academia.

Academia širi nabor podjetij za praktično usposabljanje študentov

Academia izstopa tudi po praktični naravnanosti študija. Kar 40 odstotkov programa predstavljajo praktične izkušnje v podjetjih, pri čemer šola sodeluje z več kot 200 part-nerskimi podjetji.

"Študenti morajo opraviti vsaj 100 dni obvezne prakse, kar jim omogoča, da v povprečju trikrat hitreje vstopijo na trg dela. Z izrazito praktično naravnanostjo študija in tesnim povezovanjem s podjetji študentom omogočamo, da pridobljeno znanje takoj uporabijo v realnem delovnem okolju," je poudarila mag. Vida Perko, ravnateljica VSŠ Academia.

mag. Vida Perko, ravnateljica VSŠ Academia
mag. Vida Perko, ravnateljica VSŠ Academia
FOTO: Arhiv ponudnika

Pridobitev dvojne diplome in uspehi prvih diplomantov programa Računalništvo

Prvi diplomanti programa Računalništvo, ki ga Academia kot edina izvaja na višješols-kem nivoju, so študij zaključili z odliko in dosegli najvišja mesta na natečaju Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije za najboljše diplomsko delo. Program s smermi Umetna inteligenca, Kibernetska varnost, Podatkovne znanosti in Razvoj aplikacij je bil uveden pred dvema letoma kot odziv na potrebe trga dela.

Academia je sicer edina višja strokovna šola v Sloveniji, ki študentom omogoča prido-bitev dvojne diplome Slovenije in Velike Britanije, kar odpira neposredne možnosti za nadaljevanje študija ali delo v tujini. V študijskem letu 2026/2027 bodo izvajali 7 študijskih programov z različnimi izbirnimi moduli. Študij traja dve leti, študij na Academii pa v tem študijskem letu obiskuje kar 700 študentov, ki bodo po zaključku pridobili ravni izobrazbe 6/1.

Informativni dan Academia za vse bodoče študente bo v petek, 13. februarja 2026, ob 11.00 in 16.00.

Svečana podelitev diplom Academie
Svečana podelitev diplom Academie
FOTO: Arhiv ponudnika

Povračilo šolnine za zaposlene – zadnja priložnost za generacijo 2026/2027

Zaposleni študenti lahko v okviru razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS v projektu Pridobitev izobrazbe 2024–2029 pridobijo do 2.755 € povračila šolnine za uspešno zaključeno izobraževanje na Academii.

Vloge se sprejemajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra 2028, zato je generacija, ki se vpisuje v študijsko leto 2026/2027, zadnja, ki lahko to možnost izkoristi.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju prinaša razvojne priložnosti za Academio

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju odpira pomembne razvojne priložnosti za Academio in celoten sektor višjega strokovnega izobraževanja. Novela uvaja mikrodokazila, ki dopolnjujejo in spodbujajo usposabljanje vseživljenjskego učenje diplomantov kot sodobne, prilagodljive oblike potrjevanja znanj in kompetenc, omogoča izvajanje transnacionalnega višješolskega izobraževanja po vzoru visokega šolstva ter poenostavlja postopke imenovanja predavateljev. S tem zakon zmanjšuje administrativne ovire, krepi mednarodno povezovanje ter povečuje odzivnost višješolskega sistema na hitro spreminjajoče se potrebe trga dela in gospodarstva.


Naročnik oglasne vsebine je Academia.

študij mladi financiranje šolnina academia
