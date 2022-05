Accetto izpostavil visoko število zahtev za ustavno presojo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Sta dva policaja, ki nikoli ne vesta kateri konj je čigav. Najprej en postriže svojemu rep, a rep na novo zraste in spet imata probleme,potem drugi postriže svojemu grivo, a kaj ko kasneje spet zraste. Nato pa gresta skupaj do glavnega policaja in ga vprašata kako naj ločita konja med seboj in glavni policaj reče:"Saj je bel konj višji od črnega!"