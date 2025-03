Acquapura SPA Escape: poznate svoj najljubši velnes faktor?

Harmonija telesa in duha – to je tisto, kar potrebujemo, in to je razlog, zakaj obožujemo velnes v vseh njegovih oblikah. Nastanitev Falkensteiner Hotels & Residences prinaša poseben tematski koncept velnesa s celostnim pristopom, ki združuje vrhunski oddih po vaših željah z edinstveno spa ponudbo. Bistvo Falkensteiner SPA svetov je eliksir življenja – voda. Voda na celosten in naraven način revitalizira, sprošča, izboljšuje počutje ter krepi odpornost telesa in duha.

Poznate svoj najljubši velnes faktor? Ste pripravljeni na nekaj eksotičnega, kot je havajski tretma lomi lomi, ki ga lahko najdete v nastanitvi Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo v bližini čarobnih Benetk? Ali pa je vaš navdih moč mogočnih gora? V tem primeru izberite Južno Tirolsko in nastanitev Falkensteiner Hotel Kronplatz , kjer v izjemnem velnes centru Acquapura Mountain SPA izvajajo osebno prilagojene spa tretmaje z močjo štirih gorskih elementov Dolomitov: skal, izvirske vode ter gorskega sonca in zraka.

Acquapura SPA Escape je popoln primer strokovnega znanja in predanosti zdravju, vključuje pa številne ugodnosti, kot so brezplačen 60-minutni spa tretma, dodatnih 20 % popusta na druge, vnaprej rezervirane spa tretmaje, ekskluzivno spa darilo in vrhunsko izkušnjo.

Floral Elegance Atelier vam daje priložnost, da preizkusite spa rituale Flower Power po navdihu vonjev sivke in vrtničnih cvetnih listov ali pa uživate v ustvarjalnih delavnicah s cvetjem. Doživetje Cycling & Cellars Escape vam omogoča, da preživite konec tedna, poln aktivnosti – od kolesarskih pustolovščin do treningov HIIT in umetniških užitkov ob vinu, ki spodbujajo vitalnost in ravnovesje, doživetje Botanical Glow pa daje gostom priložnost, da se prepustijo čarom sredozemskih rastlin in aromatičnih ritualov, ki negujejo telo in duha.

Romantična postavitev v sobi in prosecco, brezplačna nadgradnja v sobo s pogledom na morje, delavnice koktajlov, joga, delavnice Art & Paint, brezplačna uporaba dnevnega spa centra po odjavi, 20 % popusta na vse vnaprej dogovorjene spa tretmaje – to je del izjemne ponudbe, ki velja vse do 1. junija in vključuje različne dogodke, odvisno od rezerviranega termina.

Odpravite se na osebno velnes potovanje v centru Acquapura SPA Via Carniza – prepustite se miru in tišini ter pozabite na čas. Veliko prijetnih trenutkov vas čaka v bazenih, parnih kopelih, jacuzziju in vsakodnevnih infuzijah z mojstri savn, ki so bili nagrajeni na številnih tekmovanjih.

Narava, ki obkroža nastanitev Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia v Avstriji, je čarobna in edinstvena kulisa za številne aktivnosti na prostem, na voljo pa so tudi joga, pilates, priljubljeni trening HIIT, meditacija, popolnoma prenovljen in dobro opremljen fitnes center in drugo. Če vam primanjkuje idej, pa si lahko s pomočjo storitve Sports Concierge ustvarite nepozabne dogodivščine povsem po svojih željah.

Spa območje obsega 2400 kvadratnih metrov ter vključuje notranji in zunanji bazen, senzorni bazen in zunanji jacuzzi, finsko panoramsko savno, parno kopel, Kneippov hidropatski bazen in drugo. Parom, ki si želijo edinstvene in intimne izkušnje, priporočamo, da preizkusijo tretma Carnica Ritual. Ta ekskluzivni tretma združuje obloge iz koroških rastlin in sproščujočo masažo celega telesa, sledi pa zasebna savna in poseben obred pitja zeliščnega čaja.

Če je vaše poslanstvo hedonizem ...

Romantičen avstrijski grad ob mondenem Vrbskem jezeru – Falkensteiner Schlosshotel Velden – je del prestižne skupine hotelov "Leading Hotels of the World" in popolna izbira, ko se želite ustaviti in uživati v življenju.