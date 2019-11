Addamsovi so prišli in navdušili

O ZGODBI:

Zgodba prikazuje življenje v družini Addams, ko spoznajo pretkano in pohlepno voditeljico resničnostne televizije, obenem pa se pripravljajo na veliko praznovanje, kamor pridejo njihovi sorodniki.

KDO SO GLAVNI LIKI:

Morticia je zelo predana svojemu možu in otrokom, je nekakšno bledo lepilo, ki vso družino in gospodinjstvo drži skupaj. Čeprav je vedno mirna, ne trpi norcev, in že od nekdaj je njen zaščitni znak gotski videz. Karizmatičen in nagajiv Gomez, ki je strastno zaljubljen v svojo ženo in predan oče svojima otrokoma, je navdušen nad kakršno koli grozno zadevo, ki jo zakuha. Njuna hčerka Sreda (Wednesday)je mali nevihtni oblak, je briljantna in zlovešča najstnica z dolgimi lasmi, spetimi v kite, ima poseben smisel za humor. Med njenimi posebnimi spretnostmi so skrivalnice, nočno pohajkovanje in mučenje ljubljenega mlajšega brata. Pred njo je najgrozljivejši izziv do sedaj - srednja šola. Sin Pugsleyje neusmiljen inovator hudičevih načrtov in grozeči desetletnik, ki uživa v nastavljanju pasti za svojo sestro in očeta ter da se zaplete v kakršno koli grozljivo situacijo, ki jo lahko najde. Malce nori stric Fester, Gomezov brat, je dobronameren, vesel in rad ustvarja takšne ali drugačne zločine. Ko vstopi v sobo, jo razsvetli – dobesedno, saj je poln elektrike in žarnico lahko prižge preprosto tako, da jo vtakne v usta. Babica (Gomezova mati) je svetovna popotnica, z bradavico na nosu in divjim žarkom v očeh. Med igro s kartami rada goljufa, je očarana nad svojimi vnuki, ki obožujejo njene piškotke v obliki netopirjev in lobanj. Lurch je zvesti služabnik, ki ima telo pošasti in dušo pesnika. Rad igra na orgle in pozdravlja s svojim veselim in strašljivih pozdravom »Zvoniiiiiliii ste?« To (Thing) je mešanica med družinskim hišnim ljubljenčkom, služabnikom in osebnim pomočnikom. Je neizmerno dobrodušen in čeprav ne govori, je presenetljivo komunikativen.