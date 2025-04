Addiko banka uvedla povsem spletno sklenitev kredita

OGLAS

Addiko banka je kot prva banka v Sloveniji tudi novim strankam omogočila popolnoma digitalno izkušnjo pridobitve hitrega kredita – od vloge do odobritve – izključno prek spleta. Najnovejša nadgradnja spletnega kanala za sklepanje kreditov zdaj vključuje tudi uporabo SI-PASS storitve, ki omogoča varno in zanesljivo identifikacijo kreditojemalcev. Z novostjo v Addiko banki dodatno utrjujejo položaj banke specialista, ki ponuja hitre in enostavne gotovinske kredite za prebivalstvo ter financiranje malih in srednje velikih podjetij.

icon-expand

Po vrsti inovacij na področju hitrega financiranja, kjer potrošniki vse bolj cenijo priročnost in hitrost, so v Addiko banki ponudili rešitev za kreditiranje, ki v celoti poteka prek spleta. Praktično novost so uvedli z integracijo nacionalne storitve za enotno prijavo in elektronsko identifikacijo SI-PASS, ki jo zagotavlja Ministrstvo za digitalno preobrazbo RS in ga za varno poslovanje zahtevajo tudi državni spletni portali, kot so eDavki, eUprava, eVEM, Ajpes, VEP.si, zVEM in e-prostor, kot gospodarske družbe ter finančne institucije. Digitalno preverjanje identitete zdaj nadomešča še zadnji, fizični korak v običajnem postopku identifikacije, za katero morajo nove stranke pri drugih bankah obiskati poslovalnico.

Do kredita kjerkoli in kadarkoli - tudi že v 30 minutah

S kreditom, sklenjenim popolnoma prek spleta, Addiko banka omogoča financiranje v znesku od 1.000 do 10.000 EUR, z odplačilno dobo od 13 do 84 mesecev po fiksni obrestni meri 5,45 %. Prenos plače v Addiko banko ni pogoj, zato je storitev na voljo strankam vseh bank.

icon-expand

"Že v letu 2023 smo uvedli novost v procesu identifikacije strank, saj smo jim za potrebe preverjanja identitete ponudili tudi obisk na domu – s pomočjo poštarja Pošte Slovenije. Digitalno preverjanje istovetnosti je bil zato logičen naslednji korak, ki omogoča še večjo hitrost in udobje pri spletnem financiranju," je povedal Andrej Andoljšek, predsednik uprave Addiko banke, kjer hitre kredite izplačujejo v povprečju že v 30 minutah od odobritve vloge. Kreditojemalci se po novem lahko identificirajo tudi preko storitve SI-PASS, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila na osebni izkaznici (prek čitalca ali mobilne aplikacije) ali na drugem varnem nosilcu (zaščitena kartica, USB ključek), izberejo pa lahko tudi kvalificirane storitve zaupanja v oblaku Halcom One. Po uspešni identifikaciji in avtomatski verifikaciji vseh prejetih podatkov sledi elektronsko podpisovanje kreditne dokumentacije, avtomatsko odobravanje, arhiviranje, izplačilo kredita in posredovanje dokumentacije na e-naslov kreditojemalca.

Z vrsto inovativnih projektov pospešeno krepijo položaj specialista

Digitalizacija in optimizacija hitrih spletnih kreditov sta del poslovne strategije Addiko banke, ki se osredotoča na enostavne in hitre gotovinske kredite za prebivalstvo ter financiranje malih in srednje velikih podjetij.

icon-expand

"Od naše prve spletne aplikacije so spletni krediti doživeli izjemen razvoj. Poenostavili smo številne postopke, avtomatizirali procese in odpravili nepotrebno papirologijo, kar danes omogoča skoraj instantna izplačila. To je tudi naš cilj: biti sinonim za hitrost in prilagodljivost ter biti prisoten povsod, kjerkoli in kadarkoli stranke potrebujejo finančno spodbudo," je še dodal Andoljšek. Več o hitrem kreditu na spletu najdete TUKAJ.

Informativni izračun za HIP kredit prek spleta. Znesek kredita: 10.000,00 EUR; doba odplačila: 60 mesecev; obrok: 196,74 EUR; fiksna OM: 5,45 %; EOM: 6,97 %; mesečni strošek vodenja kredita: 5,95 EUR (357,00 EUR/leto); skupaj za plačilo: 11.803,81 EUR. Izračun na dan 14. 3. 2025, kjer se upošteva, da je izplačilo kredita izvedeno zadnji dan v mesecu, zato je višina interkalarnih obresti 0,00 EUR.