Adijo gubice, letos v poletje vstopite z napeto kožo

Težave s kožo so v poletnem času pogostejše. Prav zato je izredno pomembno, da koži povrnemo svežino. Poleti koži posvetite več časa in pozornosti, s primerno nego pa lahko upočasnite tudi proces staranja in nastanek neželenih gubic.

Ste tudi vi naveličani linij na čelu in majhnih gubic okrog oči in ust? Želja za gladko, zdravo in napeto kožo se pojavlja pri skoraj vsaki ženski. Pa ste vedeli, da lahko k zdravi in sijoči koži veliko pripomorete tudi sami? S preprostimi triki bodo gubice morale še malo počakati.

1. Kožo zaščitite pred soncem UV-žarki so koži največji sovražnik. Prepogosto izpostavljanje soncu povzroča različne poškodbe kože, med njimi tudi pigmente madeže in hitrejši nastanek novih gubic. 2. Izogibajte se nezdravi ter mastni hrani Da, tudi hrana ima velik vpliv na stanje naše kože. Maščobe mašijo pore in povzročajo mastno kožo, ki je nezdrava in posledično izgublja volumen. 3. Kajenje Kemične snovi in nikotin so uničevalci kolagena v telesu. Povzročajo lahko različne negativne posledice, ki so vidne tudi na koži. S kajenjem boste definitivno pospešili proces staranja kože.

4. Nepravilna nega kože bo svoje posledice pustila prav v obliki gub in tankih linij V negovalni rutini je izredno pomembno čiščenje in vlaženje s hialuronsko kislino, ki je naravna sestavina človeškega telesa. Za nego kože izberite izdelke, ki vsebujejo naravni hialuron, ki je primeren za vse tipe kože. Profesionalna klinično preizkušena senzacija proti gubam in staranju kože Krema, ki z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Krema je primerna za vse tipe kože in je tudi odlična podlaga za make up.

