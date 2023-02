Adijo zima, živjo pomlad! Na pustni torek številne povorke in pokopi pusta

Dovolj je bilo zime, čas je za pomlad. Danes poteka še zadnji pustni dan, tradicionalni pustni torek. Državo bodo še enkrat preplavile pustne maske, kraji po Sloveniji pa imajo tudi različne običaje.

Na Ptuju je slovo od pusta še posebej praznično. Meščani večinoma že opoldne odložijo delo in se pridružijo različnim zabavam, ki se zavlečejo v pozne večerne ure. Karnevalski princ bo ključe mesta ob 17. uri znova vrnil županji, uro pozneje pa bodo pust pokopali in za leto dni pospravili svoje kurentije ter druge tradicionalne maske. Letošnji festival je bil po dveh letih epidemije še bolj množičen, saj so v 11 dneh našteli okoli 100.000 obiskovalcev.