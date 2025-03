Admixer Media – uradni zastopnik za medijski zakup Google Ads v Sloveniji

V hotelu Grand Plaza v Ljubljani se je 13. februarja 2025 odvil ekskluzivni dogodek, ki ga je ob udeležbi predstavnikov Googla organiziralo podjetje Admixer Media. Na dogodku, ki so se ga udeležili strokovnjaki, predstavniki podjetij in vodilni na področju digitalnega oglaševanja, je bil predstavljen za medijski zakup Google Ads v Sloveniji.

OGLAS

Udeleženci so imeli priložnost spoznati najnovejše digitalne trende, inovativne oglaševalske rešitve in strategije, ki jih poganja umetna inteligenca. Strokovnjaki iz podjetij Google in Admixer Media so delili svoje vpoglede v ključne vidike digitalne transformacije in prihodnost oglaševanja v Sloveniji.

icon-expand

Google Media Sales Representative in digitalno oglaševanje v Sloveniji "Verjamem, da bodo prihodnja leta oblikovala način našega poslovanja. Umetna inteligenca že zdaj močno vpliva na oglaševanje – od strategije do kreativnosti in orodij, ki jih uporabljamo", je dejala Irina Overko, strateška direktorica, Admixer Advertising. "V tem obdobju je za podjetja ključnega pomena, da se učijo, prilagajajo in pripravijo na rast. Kot uradni posrednik za medijsko prodajo v storitvah Google Ads v Sloveniji je podjetje Admixer Media, kot del podjetja Admixer Advertising, ponosno na svojo vlogo podpiranja podjetij v tem pomembnem obdobju. Nudimo brezplačno podporo, ekskluzivna orodja in vire, prilagojene tržnim izzivom. Naše poslanstvo je premostiti globalne inovacije z lokalno strokovnostjo in opolnomočiti podjetja, da sprostijo svoj potencial in uspejo." Mojca Rožac, globalna programska direktorica, Admixer Media, je predstavila program Google Media Sales Representative program in pri tem poudarila njegovo vlogo strateškega partnerja za podjetja, ki želijo izkoristiti celoten potencial Google Ads platforme. Razložila je, da program agencijam ne predstavlja konkurenta, temveč jih le dopolnjuje, saj jim zagotavlja brezplačno pomoč pri optimizaciji njihovih kampanj, nudi jim lokalno podporo in strateško svetovanje. Program Media Sales Representative z nudenjem teh virov podjetjem na slovenskem trgu pomaga dosegati merljive uspehe in jim zagotavlja, da ohranijo vodilne položaje v nenehno spreminjajočem se digitalnem okolju. Suzanne Claassen, generalna direktorica, Vzhodna in Srednja Evropa, Google, je govorila o partnerstvu s podjetjem Admixer Media. Program Media Sales Representative je zasnovan tako, da pomaga lokalnim strankam in agencijam pri rasti njihovih podjetij. Admixer Media bo zagotavljalo izboljšano lokalno podporo in s svojim strokovnim znanjem strankam pomagalo uspevati na trgu ter nadalje izboljšati digitalni oglaševalski ekosistem v regiji.

icon-expand

Vloga umetne inteligence v poslovanju in oglaševanju V današnjem hitrem digitalnem svetu dostop do aktualnega znanja in najnovejših tehnologij igra ključno vlogo pri doseganju poslovne uspešnosti. Zato se prvi dogodek podjetja Admixer Media v Sloveniji vrti okrog ene najbolj pomembnih tem na našem področju – umetne inteligence in njenega vpliva na poslovanje in družbo. Umetna inteligenca ni več le orodje, je izjemno močna tehnologija, ki oblikuje prihodnost. Že zdaj nam pomaga, da so mesta bolj čista, zdravila bolj cenovno ugodna in podnebne strategije bolj učinkovite. In to je le začetek vsega. Suzanne je poudarila, da pri Googlu na umetno inteligenco gledajo kot tretji tehnološki val po internetu in mobilni tehnologiji, katerega potencial močno presega običajne primere uporabe. Angelos Galanakis, regionalni vodja strateškega partnerstva z agencijami, Google, je na to temo z nami delil informacije o tem, kako umetna inteligenca Google AI preoblikuje oglaševanje tako, da je bolj osebno prilagojeno in učinkovito. Razložil je, kako vizualno iskanje in druga orodja umetne inteligence blagovnim znamkam pomagajo nagovarjati občinstva na vsaki stopnji prodajnega lijaka, poudaril je pomembnost ustvarjanja povpraševanja s pomočjo kampanj za generiranje povpraševanja (Demand Generation Campaigns) in izpostavil uporabo storitev Performance Max in Google Search AI za poganjanje prodaje in generiranje potencialnih strank. Prav tako se je osredotočil na vlogo kreativnosti v oglaševanju. 80% oglaševalcev kakovostno kreativnost smatra kot ključno za oglaševalsko učinkovitost. Umetna inteligenca Google AI nudi rešitve, ki blagovnim znamkam omogočajo izboljšanje svojih vizualnih vsebin: storitev Flip Video za prilagajanje formata, Product Studio za delo s slikami in Dream Screen za ustvarjanje profesionalnih videoposnetkov.[1] Artur Mosiak, vodja razvoja strateških partnerstev, Google, je razpravljal o pomembnosti umetne inteligence za trženje, ki temelji na podatkih. Ob upoštevanju nelinearnih in večkanalnih interakcij s strankami, sledenja na podlagi piškotkov ter čedalje večjih zahtev po varstvu podatkov in zasebnosti je ključnega pomena, da so vsi strankini kanali zgrajeni s pomočjo rešitev, ki zagotavljajo zasebnost. Ključna orodja, kot so Google Tag, Consent Mode in Enhanced Conversions (izboljšane konverzije), zagotavljajo natančno sledenje in optimizacijo, tudi z omejenimi podatki.

icon-expand

Ti trije instrumenti so ključnega pomena. Če jih ne uporabljate, zamujate izjemno priložnost. Bolj napredne rešitve, vključno z izboljšanimi konverzijami za potencialne stranke in Customer Match, pomagajo povezati fizične in spletne konverzije, najti pravo ciljno skupino in izboljšati učinkovitost kampanj s hkratnim ohranjanjem zasebnosti uporabnikov. Pred kratkim je Google naročil neodvisno raziskavo z imenom "The Economic Opportunity of Generative AI in Slovenia" (slo. Gospodarska priložnost generativne UI v Sloveniji), ki jo je predstavil Damian Huba, vodja partnerskih in platformnih rešitev, Google. V svojem nagovoru je predstavil gospodarski potencial generativne umetne inteligence v Sloveniji, pri tem pa izpostavil njeno sposobnost dviga BDP-ja za 3–4 milijarde evrov. Poudaril je, da umetna inteligenca lahko izboljša produktivnost z dopolnitvijo človeških zmožnosti, avtomatizacijo nalog za sprostitev več prostega časa in ustvarjanjem priložnosti za nova delovna mesta, kljub pomislekom o morebitni izgubi delovnih mest kot posledice znatne avtomatizacije. Generativna umetna inteligenca posebej močno vpliva na sektorje, kjer je pomembno strokovno znanje, kot so informatika, finance in poslovne storitve. Če Slovenija prične uporabljati umetno inteligenco v koraku z drugimi evropskimi državami, se lahko njen gospodarski potencial poveča za 5–8 % (3–5 milijard evrov), s čimer bi postala vodilna digitalna država.[2] Polno različico poročila "The Economic Opportunity of Generative AI in Slovenia" lahko prenesete na tej povezavi. Tržni trendi in vpogledi: Oglaševanje pri spletnem iskanju, YouTube in spletnem nakupovanju v Sloveniji Digitalna preobrazba v Sloveniji pridobiva na zagonu, s čimer se spreminja obnašanje potrošnikov in preoblikuje celoten digitalni oglaševalski trg. Eva Kavčič, Partner Manager, Admixer Media, je predstavila ključne digitalne trende in vpoglede za Slovenijo. Več kot 53 % internetnih uporabnikov v Sloveniji je v zadnjih treh mesecih opravilo spletni nakup. Vendar pa jih 7 % še zmeraj nikoli ni opravilo spletnega nakupa, kar podjetjem predstavlja jasno priložnost za nagovarjanje novih strank in širjenje svojega trga.[3] Brskalniki ostajajo vodilni kanali za odkrivanje izdelkov, saj se 45 % slovenskih nakupovalcev zanaša na njih pri iskanju informacij o izdelkih, trgovinah in kategorijah. Na drugem mestu se nahajajo strani proizvajalcev ali izdelkov (26 %) ter spletni primerjalniki (25 %). Osebna priporočila prijateljev (14 %), socialna omrežja (13 %) in agregatorji (12 %) igrajo manj pomembno vlogo v postopku odkrivanja izdelkov.[4] YouTube prav tako igra pomembno vlogo v digitalnem oglaševanju. Platforma je maja 2024 v Sloveniji dosegla več kot 1,5 milijona ljudi, starejših od 18 let, pri čemer je povprečen gledalec na YouTubu preživel več kot 40 minut na dan.[5] Nadalje je YouTube tudi močno orodje za ustvarjanje povpraševanja: uporabniki 2-krat pogosteje odkrijejo nove izdelke na platformi YouTube kot recimo na tradicionalnih družbenih platformah, nato pa jih 86 % po odkritju izdelka na platformah YouTube ali Google naredi naslednji korak proti nakupu.[6]

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand















icon-picture-layer-2 1 / 9