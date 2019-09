Adrenalinski polet pod solkanskim mostom v spomin na podvig bratov Rusjan

Pod solkanski most se bo tako danes še četrtič spustil primorski letalec in večkratni prvak v akrobatskih letih Benjamin Ličer Benđo , ki je v pilotski karieri naštel že 12.500 ur letenja ter 30.000 vzletov in pristankov. Okrog 14. ure bo iz smeri Svete Gore z akrobatskim letalom poletel pod mostom z največjim kamnitim lokom na svetu, njegov razpon je 85 metrov.

Edvard in starejši Josip Rusjan sta 25. novembra 1909 s prvim motornim letalskim poletom postavila zgodovinski mejnik z doma narejenim dvokrilnim letalom Eda I. Da je dediščina bratov Rusjan na Goriškem še kako prisotna, priča tudi sodelovanje različnih akterjev – Aerokluba Edvard Rusjan Nova Gorica, Aerokluba obalni letalski center Portorož, Mestne občine Nova Gorica ter številnih posameznikov – ki so združili moči, da bi ob 110. obletnici počastili spomin na brata Rusjan in njun pomemben doprinos h tehniški dediščini.

Most so zgradili leta 1906. Kamniti velikan je že od pionirskih časov zanimal tudi drzne letalce, ki so razmišljali, kako bi poleteli pod njegovim lokom. Informacij o tem, komu je to uspelo prvemu, oziroma, kdo vse je opravil zanimiv let, je veliko. Benjamin Ličer Benđo, pilot obalnega letalskega centra Portorož, je prvi v povojni zgodovini, ki je prelet pod mostom opravil uradno, z dovoljenjem pristojnega inšpektorja.

To se je zgodilo na prireditvi Edvardu Rusjanu v Slovo leta 1999, ko je v prvem poskusu najprej letel pod starim kamnitim mostom, potem pa svojega Zlina 526 nekoliko dvignil in nadaljeval atraktiven polet še pod novim mostom. Akrobatsko letalo je Benđo pod kamniti most zapeljal še leta 2006 ob praznovanju 100. obletnice Bohinjske proge in leta 2009 ob obeležitvi 100. obletnice prvega poleta Edvarda Rusjana.