Gregor Virant 'zbira kandidate za skupinsko tožbo Adrie Airways'

Zaradi številni odpovedi letov letalskega prevoznika Adria Airways je Gregor Virant na Twitterju javno pozval k skupinski tožbi – in zapisal, da gre za princip, "da nas ne obravnavajo kot bebave ovce". Na Zvezi potrošnikov medtem povečanega števila pritožb ne zaznavajo.

Težave Adrie Airways se nadaljujejo. Že konec preteklega tedna je morala odpovedati številne lete, odpovedi pa naj bi se nadaljevale vsaj do konca junija. Podjetje, ki naj bi za pomoč že prosilo državo, v uradnem odgovoru kaos pripisuje tehničnim in operativnim razlogom. "Adria Airways je iz tehničnih in operativnih razlogov odpovedala več letov do konca junija," se glasi uraden odgovor družbe. Medtem pa je nekdanji minister Gregor Virant na Twitterju javno pozval k skupinski tožbi zaradi zamud pri plačilu odškodnin za odpovedane lete in zamude: "Adria najbrž ne bo več dolgo, ampak gre za princip, da nas ne obravnavajo kot bebave ovce," je zapisal in naknadno pojasnil: "V mnogih primerih rešujejo zahtevke osem mesecev in več, čeprav je zakonski rok osem tednov. Službe so povsem nedostopne in z nikomer ni mogoče priti v stik."

Dodal je, da se je že "dogovoril s kolegom odvetnikom", ki naj bi bil pripravljen zastopati "zainteresirane" za skupinsko tožbo. Zveza potrošnikov Slovenije ne zaznava povečanega števila pritožb zaradi Adrie Airways Na Zvezi potrošnikov Slovenije v luči številnih odpovedi letov pravijo, da število pritožb potrošnikov v zvezi z letalskimi prevozniki v zadnjih letih ostaja bolj ali manj enako, povečanega števila pa niso zaznali. "Pritožbe se nanašajo na različne letalske prevoznike, največkrat se nanašajo na odpovedi in zamude letov,"so pojasnili v potrošniški organizaciji. Pravice potnikov v letalskem prometu v EU in dolžnosti letalskih prevoznikov so sicer jasno določene z uredbo o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov. Potnikom na Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo, da najprej poskusijo težavo rešiti neposredno z letalskim prevoznikom, če pa na ta način ne uspejo, se lahko obrnejo na posamezne nadzorne organe, pristojne za pravice potnikov po članicah EU. V Sloveniji je to Javna agencija za civilno letalstvo RS, če gre za tujega prevoznika, pa se lahko obrnejo na Evropski potrošniški center.

Zveza potrošnikov Slovenije ne zaznava povečanega števila pritožb zaradi Adrie Airways. FOTO: Shutterstock