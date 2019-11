'S kolegi odhajamo v tujino, nova 'Adria' bo težko imela slovenske pilote'

"S kolegi odhajamo v tujino in če bodo želeli imeti slovensko podjetje s slovenskimi piloti, to žal ne bo mogoče," pravi nekdanji pilot.

Potrebovali bi 40 pilotov in stevardes

Pečečnika zanima odkup celotne stečajne mase. Odpovedal bi se zgolj šoli za pilote, ki bi jo prepustil Boscarolu. "Kadar hodim po svetu in kjerkoli, vsi samo govorijo, kako dober kader je hodil iz šole," pravi Boscarol.

V teh dneh se bodo s stečajnim upraviteljem o obuditvi Adrie pogovarjali slovenski podjetniki Joc Pečečnik , Izet Rastoder in Ivo Boscarol . Najbolj zagreto Pečečnik, ki pravi:"Naš namen je tudi delno v tem, da ne bi Slovenci več kot cigani hodili v Zagreb, v Benetke in iskali svoje povezave v svet."

Joc Pečečnik je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da so skupaj s tujimi poslovnimi partnerji oddali ponudbo za nakup premoženja od podjetja Adria v stečaju.

Pečečnik bi v letalski posel vstopil z zaenkrat še neznanim partnerjem. Pri poslu mu svetuje nekdanji direktor Adrie Marko Anžur. Ta se glede na svoje izjave iz preteklosti, ko je dejal: "Bodi milijarder, vloži v letalsko družbo in tako postaneš milijonar", očitno dobro zaveda tveganj v letalski industriji. Buditelj Adrie bi na Brnik sprva pripeljal štiri letala, s čimer bi morali zaposliti približno 40 pilotov in ravno toliko stevardes.

Nekdanji Adrijin pilot Marko Kastelic o tem pravi: "Je pa predvsem problem ta, da bi si mi želeli, da bi se nam že včeraj povedalo, kaj se bo iz tega zgodilo. Koliko pilotov bi potrebovali. Namreč jaz in moji kolegi odhajamo v tujino in če bodo želeli imeti slovensko podjetje s slovenskimi piloti, to žal ne bo mogoče."

'Samo devet držav nima nacionalnega prevoznika in Slovenija ga potrebuje'

Obuditvi Adrie so bolj naklonjene stevardese. Te so prepričane, da bi partner državne družbe v Slovenijo pripeljal svoje posadke. Poleg Pečečnika bi sicer svojo družbo s pogorišča Adrie rad ustvaril tudi kralj banan Izet Rastoder. Ta se zanima predvsem za odkup licence AOC, za komercialne lete. O možnostih sodelovanja naj bi se zanimal tudi na slabi banki.