Adria Airways bo predstavila poslovanje in načrte za prihodnost

Adria Airways bo danes predstavila poslovanje družbe in načrte za prihodnost. Po napovedih pa so leto 2018 zaključili v rdečih številkah. Direktor Adrie Airways Holger Kowarsch je namreč že aprila v pogovoru za STA pojasnil, da bo izguba dosegla dvomestno številko v milijonih evrov.

Na izgubo so vplivali stroški za odškodnine zaradi zamud in odpovedi letov, višja cena goriva, težave s kadri in počasen prevzem ter uvedba letal znamke Saabovih letal tipa 2000, zaradi česar so imeli dodatne stroške s kratkoročnim najemanjem letal od drugih letalskih družb.

Spomnimo, da se nekdanji nacionalni letalski prevoznik Adria Airways, ki je od leta 2016 v rokah družbe AA International Aviation Holding oz. nemškega sklada 4K Investments, v zadnjih tednih sooča z vse večjimi težavami in kritikami zaradi številnih odpovedi letov (ki naj bi se nadaljevale vsaj do konca junija) in združevanj letov - za kar naj bi se po besedah Adrie odločili zaradi tehničnih in in operativnih razlogov.

Medtem je odjeknila tudi novica, da se končuje sodelovanje med Adrio Airways in Adrio Tehniko, ki bo tako 31. avgusta prenehala servisirati Adriina letala. Adria Tehnika zdaj izvaja redno linijsko vzdrževanje letal Adrie, kdo bo po 31. avgustu prevzel to nalogo, pa še ni znano.

Na plan pa so prišle tudi informacije o vse večji obremenitvi Adriinih pilotov - ti naj bi, po besedah predsednika sindikata prometnih pilotov Luke Radovica, ki je spregovoril za Svet na Kanalu A, delali tudi več kot 50 ur na teden, družba pa naj bi jim kršila kolektivno pogodbo, prav tako naj plač ne bi izplačevali, kot dogovorjeno, do 15. v mesecu.