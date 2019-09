Adria Airways: Nismo v postopku odvzema operativne licence

Iz Adrie Airways so sporočili, da ne držijo navedbe nekaterih medijev, da je družba v postopku odvzema operativne licence. Adria je namreč v postopku rednega stalnega nadzora Agencije za civilno letalstvo. Direktor agencije Rok Marolt je povedal, da so odgovorne osebe v Adrii skladno s pravilnikom povabili na pogovor, ki ga nameravajo opraviti v prihodnjih dneh.

Kot je povedal tudi direktor Agencije za civilno letalstvo (CAA) Rok Marolt, je ta uvedla postopek za ohranitev operativne licence Adrie Airways. FOTO: Bobo

Pojasnili so, da jih je Agencija za civilno letalstvo v okviru stalnega nadzora imetnika operativne licence z izpolnjevanjem zahtev Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in sveta 24. septembra 2008 povabila k poročanju v zvezi z dodatnimi pojasnili finančno/poslovnega stanja in načrtov družbe zaradi izpolnjevanja pogojev imetnika operativne licence. Adria Airways je bila, enako kot drugi evropski prevozniki, v preteklem obdobju pod nadzorom Agencije za civilno letalstvo. Kot mirijo, ''pri tem ne gre za nikakršen izredni dogodek, ampak običajno obliko nadzora, ki jo tako slovenska kot druge evropske agencije za civilno letalstvo izvajajo nad prevozniki, z namenom preverjanja izpolnjevanja pogojev pridobljene operativne licence". ''Družba Adria Airways izpolnjuje vse pogoje za doseganje visokih standardov varnosti v zračnem prometu, kar nenazadnje dokazuje tudi z več certifikati, med drugim z zelo zahtevnim CARA certifikatom, ki ga poleg Adrie Airways poseduje le še omejeno število letalskih prevoznikov v Evropi,'' so dodali. Odločitev agencije glede licence Adrie Airways znana do konca oktobra Kot je povedal tudi direktor Agencije za civilno letalstvo (CAA) Rok Marolt, je ta uvedla postopek za ohranitev operativne licence Adrie Airways. Odgovorne osebe v Adrii so skladno s pravilnikom povabili na pogovor, ki ga nameravajo opraviti v prihodnjih dneh. Odločitev glede licence bodo predvidoma sprejeli do konca oktobra.

Kot mirijo, ''pri tem ne gre za nikakršen izredni dogodek, ampak običajno obliko nadzora. FOTO: Bobo