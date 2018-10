Adria Airways: Za zamude kriva tudi prenasičenost zračnega prostora

Na informacije o slabi finančni kondiciji, v kateri naj bi se znašel največji letalski prevoznik pri nas in so jih včeraj objavili novinarski kolegi oddaje 24UR ZVEČER , so se danes podrobneje odzvali tudi v Adriii Airways. V družbi sicer ne zanikajo navedb o nepravilnostih pri izvedbi letov, hkrati pa dodajajo, da vse večje zamude in odpovedi letov niso posledica slabe finančne situacije, ki jo je razkril tudi nadzor Javne agencije za civilno letalstvo.

"Sklep, s katerim je agencija naložila, da do konca leta 2018 predloži dokazilo o prilivu sredstev v obliki dokapitalizacije ali kako drugače, ni izredne narave in ne pomeni, da je Adria Airways v slabši situaciji kot kdaj prej ali da ji grozi prizemljitev letal," pojasnjujejo v letalskem prevozniku, ki je že dve leti v rokah nemškega lastnika, investicijskega sklada 4K Invest.

Kot največji razlog za nastale razmere izpostavljajo "stanje evropskega zračnega prometa",ki se sooča z občutno prenasičenostjo zračnega prostora in letališke infrastrukture. Po njihovih navedbah je v evropskem prostoru v letošnjem letu kar za 150 odstotkov zamujenih letov več kot lani: "Zamude Adria Airways so globoko pod povprečjem EU, pa vendar si tega še vedno ne moremo šteti v korist, saj povzroči vsaka nepravilnost prevozniku škodo."

V družbi, katere letala so prvič poletela že daljnega leta 1964, pa imajo trenutno težave tudi s pomanjkanjem operativnih članov posadk. Njihovo število namreč ni sledilo letošnjemu občutnemu povečanju števila letal in samih letov. Kot pojasnjujejo, so se v izogib odpovedim večkrat odločili za združitev letov."Kljub razumljivemu nezadovoljstvu potnikov menimo, da je združitev leta za vse deležnike boljša opcija od odpovedi," so še pojasnili in dodali, da skupaj z letališči in pristojnimi organi aktivno sodelujejo pri reševanju težav.

Navkljub težavam v operativni izvedbi letov pa v družbi ostajajo optimistični glede prihodnosti, čeprav jim nekateri strokovnjaki napovedujejo negotovo prihodnost. Ali bodo domače letalske oblasti primorane poseči po skrajnem ukrepu, torej odvzemu licence za letenje, pa bo znano kmalu.