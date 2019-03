Ruski suhoji za Adrio Airways imajo zamudo, piloti se vračajo s šolanja

Slovenski letalski portal Sierra5 poroča o poslu Adrie Airways in Suhoja. Lani so namreč govorili o prihodu novih letal suhoj superjet 100 na začetku leta, nato aprila, zdaj pa, kakor je pisal portal, letal do jeseni ne pričakujejo. Portal prav tako poroča, da naj bi se "pet posadk pilotov predčasno vrnilo iz prešolanja na SSJ100". Z Adrie Airways so nam sporočili, da "na vprašanja v tem trenutku še ne moremo odgovoriti, več informacij z naše strani bo na voljo v prihodnjih dneh".

Z internetne strani Adrie Airways so res izginili vsi zaposlitveni oglasi za pilote z licencami in drugo posadko, ki bi lahko letela na suhojih. Portal izpostavlja nejasnosti, ki so se pojavile v javnosti o registriranih letalih oziroma registracijskih oznakah, ki naj bi jih dobili dve letali suhoj. Kakor se je poročalo, naj bi Adria Airways dve letali že registrirala, a je Javna agencija za civilno letalstvo portalu potrdila, da je šlo "le rezervacijo registrske oznake, kar pa ni obvezujoče za vpis v register". Prav tako so jim sporočili, da ne vodijo nobenega postopka, vezanega za omenjena letala.