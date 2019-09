Adria odpovedala let, ker so na letalo čakali policisti in sodni izvršitelj

Na nas se je obrnil bralec, ki je na Dunaju čakal letalo Adrie Airways, s katerim bi poletel nazaj domov, v Ljubljano. A kot je povedal, letalo nikoli ni priletelo v avstrijsko prestolnico. Razlog naj bi bil, kot je izvedel, 250 evrov odškodnine, ki je Adria Airways ni plačala nekemu potniku, na Dunaju pa so let čakali avstrijska policija in sodni izvršitelj."Bom odkrit, z Adrio sem zaključil. Prej sem prišel iz Tokia do Dunaja kot z Dunaja do Ljubljane," je razočaran bralec. Kot je še povedal, naj bi policisti in izvršitelj čakali prav Adriino posadko, da bi jim zarubili dokumente, dokler nadomestilo ne bi bilo poplačano, potem bi jih vrnili.

A najkrajšo so kot vedno potegnili potniki. Tisti, ki so karte rezervirali preko Adrie, so včeraj izgubljali živce. "Bog jim pomagaj. Obračali so se na Austrian Airlines, ti pa so jih preusmerjali na Adrio, kjer pa se jim ni oglašal nihče," je povedal bralec, ki je imel srečo, da je karte kupil preko Austrian Airlines, ki mu je zagotovila nadomestni prevoz.