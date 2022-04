Adria summit. Prihodnost digitalne trgovine

Kaj je VIP Networking? No, malo premora s klici, MS Teams, zoomi in drugimi požiralci časa. Istra ni bila izbrana po naključju: v začetku maja je napolnjena s soncem, čistim zrakom in pomladnimi trenutki. Hrana je domača, ali, moderno rečeno, pridelana na trajnosten način. »Istro obožujem zaradi kolesa. Gre za izobilje urejenih kolesarskih poti, ena, Parenzana, pa vodi od Trsta do Poreča. Po njej je nekoš vozila ozkotirna železnica«, je dejal Zoran Torbica.

Kje smo v digitalnem ekosistemu, je tema prvega Adria Summita " Prihodnost digitalnega poslovanja" . O vseh pomembnih in najnovejših temah, ki se dogajajo na področju digitalne tehnologije, bodo med 5. in 8. majem v Kempinski Hotelu Adriatic razpravljali mednarodno priznani strokovnjaki. Konferenčni del programa vključuje: 4 glavne govornike, 8 panelnih razprav in še 4 termine presenečenja. Več kot 70 udeležencev programa.

Program nadaljujemo s temami o marketingu in brandingu ter vplivu blagovne znamke in njene prepoznavnosti na uspešnost digitalnega poslovanja. Nato preidemo na to, kaj vsaka stranka doživi po nakupu preko spletne dostave. Kako je organizirana dostava in koliko vpliva na zaupanje strank? Ali je upravičeno čakati na dostavo 7 dni ali obstajajo igralci, ki razmišljajo drugače in nameravajo narediti nekaj, kar bo postalo svetovni standard, in to je dostava v 48 urah ali celo 24 - odgovori udeležencev največjih logističnih podjetij v našem območju.

Druženje in spoznavanje udeležencev: degustacije vin, gastronomski dogodki, golf, tenis, kolesarjenje in kdo ve, kaj si še lahko omislimo. "Vključenost malih in srednjih podjetij v industrijo e-trgovine je v celoti usklajena s prisotnostjo velikih, priznanih podjetij e-trgovine. Pričakujemo, da bomo videli raznoliko občinstvo, vključno z voditelji velikih korporacij in podjetniki, od fintecha do alternativnih startupov, pa tudi vlagatelje, upravitelje zasebnega kapitala in družinske pisarne, ki jih zanima financiranje inovacij," je povedal Dejan Tešič , eden od organizatorjev dogodkov in dolgoletni strokovnjak za bančništvo. Osem panelnih razprav bomo začeli s temo za menedžerje in direktorje velikih podjetij, priznanih v e-trgovini – to so projekcije in napovedi vpliva digitala na celotno gospodarstvo. Svetovni trendi kažejo, da se bo digitalno poslovanje v naslednjih štirih letih povečalo za kar 50 %. Kako hitro bomo lahko sledili tej vrtoglavi rasti, bomo slišali od top managerjev iz največjih podjetij.

Sodobna revolucija v svetu financ je v teku in je na voljo vsem, ki v njej želijo sodelovati –prostor, v katerem živimo pa je naslednji. Glede na to, da ima regija ob Jadranu zdaj evropski del, hkrati pa je tudi drugi del v procesu evropske integracije, je očitno, da bomo v prihodnje predstavljali enotni trg .

"Želimo promovirati dejstvo, da ta regija nima le skupne zgodovine, ampak tudi skupno prihodnost. Živimo na območju z več kot 20 milijoni prebivalcev. Mislim, da mora biti poseben poudarek na tem, da lokalni fizični trgovci spoznajo, da jih napada konkurenca zunaj njihove regije in da bi morali izboljšati svojo ponudbo storitev ter bolje integrirati svojo fizično in spletno ponudbo, da izboljšajo storitev stranki," dodaja Boris Vujičić, soorganizator dogodkov, izvršni svetovalec in investitor s 25-letnimi izkušnjami na mednarodnem trgu. Drug dan začnemo s temami, ki se nanašajo na uporabniško izkušnjo in kako narediti spletno platformo dobro organizirano – tako, da je en tok dogodkov brez nepotrebnih korakov in tistega, kar se imenuje vdor v zasebnost ali jemanje prevelike količine podatkov, kar mnogi počnejo po nepotrebnem.

Obstajajo tudi teme, povezane z IT industrijo, ki podpirajo vse, kar se tehnološko dogaja. Kaj pomeni oblak oz. cloud? Kaj pomenijo oddaljene storitve oz remote services? Kaj počnemo s podatki in kako uporabljamo anonimne in neanonimne podatke ne le za izboljšanje uporabniške izkušnje, temveč tudi za ustvarjanje posla zase kot prodajalci?

Nato sledi finale konference, in sicer – kako vključiti mala podjetja in podjetnike, ki želijo nekaj začeti v smislu financiranja inovativnosti? Kakšna je vloga investicijskih skladov, tveganega kapitala, velikih institucionalnih vlagateljev in bank? Kako lahko ljudje, ki imajo svojo idejo, pridejo do denarja in kako lahko jutri prodajo svoje podjetje – na ta vprašanja bodo odgovorili strokovnjaki različnih investicijskih družb. "Mislim, da moraš biti na Adria Summitu, če razmišljaš o selitvi podjetja izven države. Na Adria Summitu se bomo pogovarjali s predstavniki združenj e-trgovine iz sosednjih držav iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Severne Makedonije, da bi izvedeli, kaj želijo njihovi kupci, pa tudi kakšni pravni in birokratski postopki so potrebni za vzpostavitev uspešne spletne prodaje v teh državah. Poleg tega lahko na Adria Summitu izkoristite nešteto priložnosti za VIP mreženje v neformalnem okolju," zaključuje Marcel Majsan, soorganizator konference, ustanovitelj in predsednik združenja za e-trgovino Hrvaške. Sodelujejo tudi združenja e-trgovine iz Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Regija, prvič, na enem mestu.

Pri ustvarjanju tega dogodka pričakujemo, da bomo videli raznoliko občinstvo, vključno z voditelji velikih korporacij in podjetniki, ki zastopajo svoja podjetja: od fintecha do alternativnih start-upov, pa tudi vlagatelje, upravitelje zasebnega kapitala in družinske pisarne, ki jih zanima financiranje in financiranje inovacij.

Več kot o omenjenih temah bo govorilo 70 udeležencev. Seznam udeležencev na strani se dnevno posodablja tukaj .

Registrirajte se pravočasno. Število mest je omejeno, dogodek se izvaja le v živo in ni live-prenosa preko videa.