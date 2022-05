Kdo sta kandidata za ministre na gospodarskem in finančnem področju?

Izbira bodočega prvega finančnika in šefa gospodarstva kaže na to, da se je na teh dveh ministrstvih dodobra zasidral poslovni segment, pravi ekonomist Bogomir Kovač in dodaja: "Zdaj bo bolj šlo za razlike v pristopih in načinih komunikacije."

Andrej Božič, predsednik Združenja Manager, pojasnjuje: "Mi smo verjeli, da bodo imenovani strokovnjaki pretežno v vladi, zdaj bomo počakali na to, kakšne bodo ministrske ekipe in kakšne prioritete bodo postavili."

Potencialna ministrska novinca za naše klice danes nista bila dosegljiva. Prekaljeni politični maček, ki prihaja iz poslovnih krogov, je sicer pogosto tarča očitkov zaradi svoje nizke izobrazbe. "V drugem letniku smo naredili tisto usodno napako, začeli smo izostajati od pouka in padli letnik," je leta 2014 pojasnil Matjaž Han. Nazadnje pa se je zagovarjal zaradi povezav s Petrolom – z njim je Hanovo družinsko podjetje v zgolj enem letu sklenilo za slabih 300 tisočakov poslov. "Verjetno je ta številka prava, moram povedati, da ta trenutek ne vem, ampak verjetno drži," je dejal leta 2014.

Da bi gospodarstvo cvetelo, je treba v Sloveniji med drugim reformirati šolstvo, debirokratizirati državo in izboljšati davčno politiko, pričakovanja do nove oblasti strnejo v Združenju Manager. "Zdaj je zadnji čas, pet minut pred polnočjo, da se usedemo in v dialogu najdemo program za dvig blaginje – materialne in nematerialne – za vse državljane," je jasen Božič.

Strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič pozdravlja priključitev športa h gospodarstvu in turizmu, saj da je ta vse bolj pomembna gospodarska panoga, generator turističnih nočitev, promotor države in posredni izvoznik. "Slovenski športniki, ki služijo kruh v tujini, postajajo prepoznane globalne športne znamke. Že danes na leto zaslužijo preko 100 milijonov evrov. In kar pomemben del denarja na koncu konča v Sloveniji in posledično v proračunu," dodaja Ambrožič.

Ekonomist Klemen Boštjančič je svojo pot tlakoval v Intereuropi, Merkurju, Vegradu in pri nacionalnem letalskem prevozniku, ki ga iz rdečih številk ni uspel izvleči. "To, kar se v zadnjih tednih dogaja z Adrio, je na nek način neko 'mrcvarjenje'," je jasen.

Vodenje podjetja je nekaj povsem drugega kot vodenje države, ob tem sicer svari Kovač in pravi: "Položaj, v katerem se bo zdaj znašla država, ne bo samo položaj, ki bo zahteval zelo avtonomen odnos do posameznih sektorjev v Sloveniji, ampak bo zelo občutljivo tudi razreševanje problema zadolževanja in tudi drugačnih makroekonomskih pogojev pri reševanju stagflacijskih problemov."

Prav poznavanje makroekonomskih odnosov pa se mu zdi pri izbiri novega finančnega ministra tudi največji hendikep.