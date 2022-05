Slovenski šahovski velemojster: Rusi delajo to, česar ni delala nobena druga vojska

Nacizem, ki ga Putin tako rad očita Ukrajini, pa se je v resnici razmahnil v Rusiji, pravi Mihalčišin: "Ta boj je povsem fiktiven, tega boja sploh ni. To je jasno, ker se bombardirajo in pobijajo Rusi – večina, 70 odstotkov prebivalcev v teh delih je Rusov. Delajo, česar ni delala nobena druga vojska. Zdaj celo pravijo, da so Nemci v času druge svetovne vojne v Ukrajini naredili manj škode."

V Slovenijo pride približno enkrat mesečno, da se spočije od siren, pripoveduje 67-letni šahovski trener, pisec knjig in nekdanji selektor slovenske ženske reprezentance Adrian Mihalčišin , ki je Slovenijo na olimpijadah večkrat zastopal tudi sam: "Trikrat do štirikrat dnevno je zračni alarm, vsi se morajo skriti. In to psihološko deluje."

Cela mesta so zravnana s tlemi, nedolžni civilisti pobiti, ženske posiljene, kulturna dediščina uničena, opisuje. Industrija hiti z Vzhoda na Zahod. "Zdaj so prišli moji prijatelji z veliko firmo za proizvodnjo palet, del proizvodnje bodo nadaljevali v Sloveniji," še doda Mihalčišin. Najbolj prizadetim pa tudi sam pomaga po najboljših močeh: "Imam profesorje, prijatelje z akademije umetnosti in tehnične univerze, in kupujemo zdravila, pomagamo beguncem, pomagamo študentom, ki so prišli iz Harkova in Kijeva v Lvov, da bi nadaljevali študij. Tudi v mojem stanovanju v Mariboru so bili begunci iz Ukrajine."

Veseli ga, kako toplo je ukrajinske begunce na splošno sprejela Slovenija. "Zdaj so pomagali na evropskem šahovskem prvenstvu v Čatežu. Vse so plačali Ukrajincem, mladincem," pohvalno pove. Kljub izjemno težkim časom pa še vedno najde tudi veselje. "Čez en mesec bo državno prvenstvo. Po 20 letih, ko sem bil leta 2002 prvak Slovenije, spet bom malo igral," nasmejano pove. In sodeloval bo tudi pri pripravi tekmovalnih programov za moško mladinsko reprezentanco.