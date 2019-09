Adrijin airbus že v avstrijskem registru, o usodi družbe v naslednjih urah

Vodstvo družbe še naprej išče sredstva, da bi Adrio ubranili pred stečajem in izgubo operativne licence, medtem ko lastniki - nemški finančni sklad 4K - upajo na pomoč države. Še vedno čakajo odločitev vlade, ali bo družbi namenila štiri milijone evrov pomoči, s katerimi bi po njihovih ocenah lahko nadaljevali z letenjem, drugače naj bi družbo poslali v stečaj. Odločitev o slednjem bi 4K po poročanju časnika Finance lahko sporočil že danes.

Adria Airways je tudi za danes odpovedala večino letov, izjema ostaja let iz Ljubljane v Frankfurt in nazaj. Po trenutnih informacijah s spletnih strani družbe ta za jutri načrtuje izvedbo 28 letov, 17 pa jih je odpovedala. Kako bo omenjene lete izvedla ob tem, da je ostala že brez osmih letal, še brez šestih letal tipa CRJ pa bi po pisanju medijev lahko ostala danes, ni znano.

Pomoči v taki obliki sicer skoraj gotovo ne bo. To je med drugim poudaril tudi premier Marjan Šarec, gospodarski minister Zdravko Počivalšekpa je izpostavil, da Adria pod obstoječim lastnikom ne bo dobila niti evra pomoči.

V naslednjih dneh je sicer pričakovati sestanek pristojnih na temo možnih rešitev za Adrio. Na odgovor Šarčevega kabineta, ali premier po povratku iz New Yorka razmišlja o tem, da bi tak sestanek sklical, STA še čaka. Na gospodarskem in infrastrukturnem ministrstvu informacij o terminu morebitnega sestanka trenutno še nimajo.

Po neuradnih informacijah naj bi pri reševanju letalskega prevoznika sodelovala tudi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), kjer so sicer izpostavili, da jih je ministrstvo za gospodarstvo kot specialista za prestrukturiranje družb pozvalo k preučitvi finančnega stanja družbe Adria Airways.

Po naših informacijah je DUTB državi predlagala, da v Adrio vloži od 15 do 20 milijonov evrov ob dveh izpolnjenih pogojih. Adria mora izplačati preostanek avgustovske plače zaposlenim in poravnati članarino v mednarodnem združenju IATA, za kar se rok izteče te dni. V javnosti se govori o številnih scenarijih, a več bo znano popoldan.

Agencija za civilno letalstvo je v sredo dala Adrii še teden dni, da predloži potrjen finančni načrt prestrukturiranja, sicer ji bo odvzela licenco za letenje.

Letala Adrie Airways so prizemljena že od torka. Družba je v ponedeljek zvečer sporočila, da zaradi "trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije", začasno prekinja izvajanje vseh svojih letalskih operacij iz in v vse svoje baze.