Adrijina letalska šola v roke Petra Jambreka

Letalsko šolo Adrie Airways je kupil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, ki je v lasti pravnika in predsednika upravnega odbora Nove univerze Petra Jambreka. Kot je povedal, imajo velike načrte in želijo postati največja letalska šola na svetu. Poleg šolanja pilotov želijo ponujati tudi druga usposabljanja.

Stečajni upravitelj letalske šoleBlaž Poljanšek je kupca za njeno poslovno celoto, kamor sodijo certifikati, licence in priročniki za šolanje pilotov, našel v začetku julija. Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice jo je kupil za 7500 evrov, kolikor je bila izklicna cena na prvi javni dražbi. Lastnik inštituta Jambrek se po poročanju portala Necenzurirano.si v posel podaja s kitajskim poslovnežem Kaj Dajem, med drugim poznanem po neuspešnem prevzemu Hranilnice Lon. Daj in Jambrek sta pred tednom dni postala poslovna partnerja v podjetju Adria Aviation Academy, v katerem ima Daj 55-odstotni lastniški delež, Jambrek pa 30-odstotnega. Preostalih 15 odstotkov je v lasti Jambrekovega sina Oskarja Petra Jambreka. icon-expand Peter Jambrek FOTO: POP TV Jambrek je zanje povedal, da imajo z letalsko šolo velike načrte in želijo postati največja letalska šola na svetu. "Imamo že ponudbo za šolanje 150 pilotov, a najprej je treba urediti vsa formalna dovoljenja, prenesti certifikat na novi subjekt, saj je bil Adrijini letalski šoli začasno odvzet. Sicer pa ciljamo na velik bazen držav, že na Kitajskem pilotov strašansko primanjkuje, enako je v Indiji, Indoneziji. Moramo pa počakati tudi na to, da se umiri situacija s pandemijo," je dejal. Napovedal je, da bo vodenje letalske šole prepustil sinu Boštjanu Jambreku. Poudaril je, da ne nameravajo ostati le pri šolanju pilotov, temveč razširiti ponudbo še na šolanje kabinskega osebja in tudi upravljavcev brezpilotnih letal. Šolo želijo kot pridruženo družbo povezati tudi z Novo univerzo, kjer nameravajo ponuditi s prometnim sektorjem povezan triletni dodiplomski program. Adrijina licenca za šolanje pilotov je sicer v tem trenutku zamrznjena pri agenciji za civilno letalstvo. Za obuditev licence bodo morali novi lastniki odpraviti nepravilnosti in vzpostaviti vse zakonsko predvidene službe, ki so potrebne za vzdrževanje licence. Boštjan Jambrek je za Finance povedal, da bodo dokumentacijo za obnovitev certifikata vložili do konca avgusta. Glede na termine, v katerih potekajo certificiranja pilotov, letos tega časa ne bodo ujeli, predvidoma pa bodo začeli prihodnje leto, odvisno od stanja epidemije, je še dodal. Podobno kot licenca za šolanje pilotov še vedno ostaja zamrznjeno tudi Adrijino spričevalo za letenje, ki ga je na dražbi za 45.000 evrov kupil poslovnež Izet Rastoder. Ta ima do konca septembra čas, da licenco obudi, preden dokončno propade. Po neuradnih informacijah Financ Rastoder od januarja, ko je spričevalo kupil, ni sprožil še nobene aktivnosti za obuditev spričevala.