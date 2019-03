SMC hrbet obrača vse več vidnih imen, njihov adut na evropskih volitvah poslanec Gregor Perič

Vodilni kandidat liste SMC, ki bo prvič nastopila na evropskih volitvah, bo strankin poslanec Gregor Perič , na drugem mestu pa bo dolgoletna direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor Helena Cvikl . Poslanka Janja Sluga bo na tretjem mestu kandidatne liste SMC, na četrtem bo nekdanji hokejski reprezentant Miha Rebolj , na petem poslanec Branisav Rajić . Sledita socialna delavka in nekdanja sekretarka na ministrstvu za delo Bojana Cvahte ter programska svetnica RTVS v odstopu Vesna Ugrinovski . Listo zaključuje aktualni državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon .

Geslo SMC je zeleno-modra Slovenija: skrbna do okolja in voda, pametna v rabi virov in iskanju novih priložnosti krožnega gospodarstva. Po Cerarjevih navedbah povezujejo člane, ki so pripadniki vseh generacij in družbenih slojev, izobražence in tiste, ki šele vstopajo v sistem pridobivanja znanj in veščin, verne in neverujoče, zaprisežene meščane in ljudi s podeželja. Od vsake članice in člana SMC Cerar, kot je dejal, pričakuje polno angažiranost in nepopustljivo vztrajanje pri tistem, kar jih dela drugačne od drugih: na strokovnosti, na vladavini prava, na spoštovanju človekovih pravic."Bodimo radikalno zmerni in optimistično realni," je pozval.

Bo SMC na prihajajočih volitvah dosegla zgodovinski poraz?

Trenutne projektcije izidov prihajajočih majskih volitev pa žal ne kažejo, da bi se SMC lahko prebila v Evropski parlament, so danes poročali novinarski kolegi oddaje 24UR. Brez aktualne evropske komisarke Violete Bulc - ta je ravno včeraj dokončno potrdila, da na evropskih volitvah ne bo kandidirala, bo pa sodelovala v sedemčlanski volilni ekipi evropskih liberalcev - ali katerega drugega prepoznavnega imena, ki bi pritegnil slovenske volivce s svojim imenom, delom, kredibilnostjo SMC ob konkurenci, ki se nakazuje, skoraj zagotovo ne bo dobila evropskega poslanca. Še več: verjetno je, da bo SMC, ki ji zadnje tedne med drugim iz omar padajo okostnjaki, poleg tega ni bila preveč uspešna niti na lokalnih volitvah, na teh evropskih doživela zgodovinski poraz.

A če se javnosti želijo prikazati še kot resna, živa stranka, potem pač morajo kandidirati na vsakih volitvah, tudi če so poraženi. Po tem ko je skupno listo zavrnila Šarčeva LMŠ, propadel je načrt skupne liste z Bratuškovo, so se Cerarjevi tudi zaradi zadnjih lastnih afer z maketo in žico na meji, naenkrat znašli v hudi kadrovski zadregi.

A odstop od teh volitev bi ta hip zanje pomenil še večji udarec, s čimer bi pokazali, da kot stranka ne obstajajo več. In prav to, da so še tu, se bo, kot kaže, trudil dokazati njihov nosilec liste.

Med kandidati ni trenutke komisarke Bulčeve

SMC se bo na majske volitve v Evropski parlament torej podala na čelu s 35-letnim Gregorjem Peričem, ki je bil na lanskih parlamentarnih volitvah v DZ izvoljen v Izoli. V državnem zboru med drugim vodi odbor za gospodarstvo. Na lokalnih volitvah leta 2014 je bil kandidat SMC za župana občine Izola.

Med kandidati SMC sicer ni evropske komisarke iz njihovih vrst Violete Bulc. Kot smo že poročali, je včeraj tudi uradno potrdila, da bo zgolj v sedemčlanski volilni ekipi evropskih liberalcev (Alde), v Sloveniji pa bo podpirala liberalne stranke, zlasti SMC.

SMC se je zavzemala za skupen nastop slovenskih liberalnih strank na evropskih volitvah, a je najprej sredi februarja sodelovanje odpovedala LMŠ, zatem pa še SAB.